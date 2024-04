Les prix du pétrole ont baissé en début d'échanges vendredi, les données sur l'emploi aux États-Unis laissant présager des taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps et l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant atténué les inquiétudes concernant l'offre. Le marché a largement ignoré les sanctions contre le Venezuela et l'Iran.

Le Brent a perdu 23 cents, soit 0,3%, à 86,88 dollars le baril à 0037 GMT. Le brut américain a chuté de 25 cents à 82,48 dollars le baril, également en baisse de 0,3 %.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes de chômage est resté inchangé à un niveau bas la semaine dernière, indiquant la force continue du marché du travail. Cela a renforcé l'idée que la Réserve fédérale maintiendrait les taux à un niveau élevé plus longtemps, ce qui pourrait freiner la demande de pétrole.

Dans le même temps, la Banque centrale européenne a indiqué qu'une réduction des taux d'intérêt était prévue en juin, tandis qu'en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, les responsables de la banque centrale ont déclaré que la banque pourrait prendre de nouvelles mesures pour soutenir l'économie alors que la demande de crédit réel s'affaiblit.

En ce qui concerne l'offre mondiale de pétrole brut, le Venezuela a perdu une licence américaine clé permettant à ce membre de l'OPEP d'exporter du pétrole vers les marchés mondiaux. Les États-Unis ont également annoncé des sanctions à l'encontre de l'Iran, un autre membre de l'OPEP, après l'attaque de drone menée par ce pays contre Israël le week-end dernier.

Ces dernières sanctions excluent toutefois l'industrie pétrolière iranienne.

Contribuant à atténuer le déclin du prix du brut, Goldman Sachs a révisé jeudi ses prévisions de prix du pétrole brut Brent, prévoyant 86 dollars pour le second semestre 2024, contre 85 dollars précédemment, et 82 dollars pour 2025, contre 80 dollars.

"Goldman Sachs s'attend à ce que les prix se consolident dans les mois à venir, la demande stimulée par la baisse des stocks au troisième trimestre compensant la modération de la prime de risque", ont indiqué les analystes de Goldman dans une note. (Reportage de Laila Kearney à New York ; rédaction de Sonali Paul)