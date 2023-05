Les prix du pétrole ont baissé dans les premiers échanges asiatiques jeudi, les traders surveillant avec prudence les signes de progrès dans les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine, après avoir bondi de près de 3% lors de la session précédente grâce à l'optimisme sur la demande de carburant aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 20 cents, 0,3%, à 76,76 dollars le baril à 0228 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate a également baissé de 20 cents à 72,63 dollars le baril.

Une forte chute des stocks d'essence aux États-Unis en raison de la demande qui a atteint les niveaux les plus élevés depuis 2021, et l'optimisme entourant les négociations sur le plafond de la dette américaine, ont aidé les principaux indices de référence du brut à s'installer plus de 2 $ plus haut mercredi.

Le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès américain Kevin McCarthy ont souligné mercredi leur détermination à parvenir rapidement à un accord pour relever le plafond de la dette fédérale de 31 400 milliards de dollars et éviter un défaut de paiement catastrophique sur le plan économique.

Jeudi, les investisseurs "attendaient de nouvelles preuves qu'un accord serait bientôt conclu", a déclaré Edward Moya, analyste chez OANDA.

"Le brut a besoin d'un signal clair indiquant que l'économie américaine évitera une catastrophe économique ou que la reprise de la Chine s'accélère", a-t-il ajouté.

La probabilité accrue d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine a également pesé sur les prix.

La solidité des données économiques d'avril aux États-Unis, ainsi que l'amélioration de l'optimisme concernant les négociations sur le plafond de la dette et la santé des stocks bancaires régionaux pendant la nuit ont renforcé les attentes du marché concernant une nouvelle hausse, a déclaré ANZ Reesearch dans une note jeudi.

Après une impasse de plusieurs mois, MM. Biden et McCarthy ont accepté mardi de négocier directement. Un accord sur la dette doit être conclu et adopté par les deux chambres du Congrès avant que le gouvernement ne soit à court d'argent pour payer ses factures, ce qui pourrait se produire dès le 1er juin. (Reportage de Stephanie Kelly et Sudarshan Varadhan ; Rédaction de Grant McCool et Sonali Paul)