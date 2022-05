Les prix du pétrole baissent en raison des craintes de récession et d'une consommation plus faible

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour juillet ont glissé de 35 cents, ou 0,3%, à 113,07 $ le baril à 0122 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet ont perdu 36 cents, soit 0,3 %, pour atteindre 109,93 $ le baril. Les deux indices de référence ont baissé de plus d'un dollar plus tôt dans la session.

Le Brent a gagné 0,7 % lundi, tandis que le WTI est resté pratiquement inchangé.

Les multiples menaces qui pèsent sur l'économie mondiale ont dominé les inquiétudes des nantis du monde entier lors du sommet économique annuel de Davos, certains évoquant le risque d'une récession mondiale.

La directrice générale du Fonds monétaire international, KristalinaGeorgieva, a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à une récession pour les grandes économies, mais qu'elle ne pouvait pas l'exclure.

"Les investisseurs ont vendu car ils s'attendaient à ce que la hausse des prix du pétrole réduise la consommation de carburants dans le monde entier", a déclaré Toshitaka Tazawa, analyste chez Fujitomi Securities Co Ltd.

"Mais les inquiétudes persistantes concernant l'offre mondiale limitée et les espoirs de reprise de la demande en Chine ont apporté un certain soutien", a-t-il ajouté, prévoyant que le Brent resterait dans une fourchette de 105 à 115 dollars le baril pendant un certain temps.

Le monde est confronté à une pénurie d'approvisionnement en pétrole, la plupart des entreprises ayant peur d'investir dans le secteur face aux pressions exercées par les énergies vertes, a déclaré le directeur de Saudi Aramco à Reuters, ajoutant qu'il ne peut pas augmenter sa capacité de production plus rapidement que promis.

La Chine, premier importateur mondial de pétrole, va élargir ses remises de crédits d'impôt, reporter les paiements de sécurité sociale et les remboursements de prêts, déployer de nouveaux projets d'investissement et prendre d'autres mesures pour soutenir l'économie, a déclaré lundi la télévision d'État citant le cabinet.

Shanghai, le centre commercial de la Chine, a pour objectif de normaliser la vie à partir du 1er juin grâce à la diminution du nombre de cas de coronavirus, bien que l'augmentation des nouveaux cas de COVID-19 à Pékin ait fait craindre de nouvelles restrictions.

Pendant ce temps, l'Union européenne conviendra probablement d'un embargo sur les importations de pétrole russe "dans les jours qui viennent", selon son plus grand membre, l'Allemagne, alors que Moscou a déclaré qu'il voyait ses liens économiques se développer avec la Chine après avoir été isolé par l'Occident en raison de son invasion de l'Ukraine.