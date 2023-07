Les prix du pétrole ont reculé dans les échanges asiatiques vendredi, mais sont en passe de connaître une cinquième semaine consécutive de hausse à la suite de données économiques solides aux États-Unis et de spéculations sur les mesures de relance chinoises et les réductions de la production de l'OPEP+.

Le Brent a perdu 42 cents, soit 0,5%, à 83,82 dollars le baril à 0404 GMT, mais était sur la voie d'une augmentation hebdomadaire de 3,5%. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 34 cents, soit 0,4%, à 79,75 dollars le baril, mais se dirigeait vers une augmentation hebdomadaire de 3,6%.

Le pétrole a augmenté au cours de la session précédente alors que les rapports de bénéfices solides et les données montrant que l'économie américaine a connu une croissance plus rapide que prévu au deuxième trimestre ont atténué les craintes d'un ralentissement mondial.

Le produit intérieur brut américain du deuxième trimestre a augmenté de 2,4 %, dépassant le consensus de 1,8 %, a déclaré le Département du commerce jeudi, soutenant l'opinion du président de la Réserve fédérale Jerome Powell selon laquelle l'économie peut atteindre un soi-disant "atterrissage en douceur".

La perspective de nouvelles mesures de relance chinoises, en particulier dans le secteur immobilier en difficulté, a également apporté un certain soutien aux prix, à la suite d'une réunion du Politburo - un organe décisionnel de haut niveau - qui s'est tenue mardi.

Les marchés attendent également la prochaine réunion du comité de surveillance du marché de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, appelés ensemble OPEP+, le 4 août, pour des annonces sur la poursuite des réductions volontaires de la production.

"Nous continuons de prévoir une hausse des prix du pétrole jusqu'au troisième trimestre de l'année 23, et nous pensons qu'un maintien des prix au-dessus de 90 dollars le baril (Brent) serait probablement nécessaire pour voir un assouplissement des réductions volontaires de l'offre de brut de l'OPEP ou de l'Arabie saoudite", a déclaré Baden Moore, responsable de la stratégie des matières premières et du carbone à la National Australia Bank.

Mais les récentes augmentations des taux d'intérêt des banques centrales mondiales, qui cherchent à maîtriser une inflation tenace, soulèvent des questions sur la demande à long terme.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a procédé à une nouvelle hausse de 25 points de base de ses taux d'intérêt, comme on s'y attendait généralement, et la Banque centrale européenne lui a emboîté le pas jeudi.

En début de semaine, le pétrole a chuté après que des données aient montré que les stocks de brut américains avaient diminué moins que prévu.

"Nous ne voyons toujours pas de traduction de l'augmentation de la demande de produits, en particulier dans les distillats qui ont fourni une grande partie de la hausse du mois dernier", a déclaré Jim Ritterbusch, président de Ritterbusch and Associates LLC à Galena, dans l'Illinois. (Reportage de Laura Sanicola à Washington et Andrew Hayley à Pékin ; Rédaction de Lincoln Feast et Sonali Paul)