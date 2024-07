Les prix du pétrole ont baissé jeudi, les inquiétudes concernant la faible demande en Chine, le plus grand importateur de brut au monde, et les attentes d'un accord de cessez-le-feu proche au Moyen-Orient ayant surmonté les gains de la session précédente après la réduction des stocks américains.

Les contrats à terme du pétrole Brent pour septembre ont chuté de 38 cents, ou 0,5%, à 81,33 dollars le baril à 0129 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate pour septembre a glissé de 33 cents, ou 0,4%, à 77,26 dollars le baril.

Les indices de référence se sont établis à la hausse mercredi, mettant fin à trois sessions consécutives de baisse après que l'Administration de l'information sur l'énergie ait déclaré que les stocks de brut américains ont diminué de 3,7 millions de barils la semaine dernière. Ce chiffre est à comparer aux attentes des analystes, selon un sondage Reuters, qui tablaient sur une baisse de 1,6 million de barils.

Les stocks américains d'essence ont baissé de 5,6 millions de barils, alors que les analystes s'attendaient à une baisse de 400 000 barils. Les stocks de distillats ont diminué de 2,8 millions de barils, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation de 250 000 barils, selon les données de l'EIA.

"Malgré la baisse des stocks américains de brut et d'essence, les investisseurs sont restés méfiants face à l'affaiblissement de la demande en Chine et les attentes de progrès dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ont ajouté à la pression", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

Cette année, les importations de pétrole et les raffineries chinoises ont eu tendance à diminuer par rapport à 2023 en raison de la baisse de la demande de carburant dans un contexte de faible croissance économique, selon les données du gouvernement.

La chute des marchés boursiers américains a également réduit l'appétit des traders pour le risque, a ajouté M. Kikukawa. Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé en baisse mercredi.

Au Moyen-Orient, les efforts visant à conclure un accord de cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le groupe militant Hamas, dans le cadre d'un plan présenté par le président américain Joe Biden en mai et avec la médiation de l'Égypte et du Qatar, ont pris de l'ampleur au cours du mois dernier.

Mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a esquissé les grandes lignes d'un plan de "déradicalisation" de la bande de Gaza après la guerre, lors d'un discours devant le Congrès américain, et a vanté les mérites d'une future alliance potentielle entre Israël et les alliés arabes de l'Amérique.

"Si les négociations sur le cessez-le-feu au Moyen-Orient progressent, que les actions américaines continuent de chuter et que l'économie chinoise reste léthargique, les prix du pétrole pourraient retomber à leurs niveaux de début juin", a déclaré Satoru Yoshida, analyste des matières premières chez Rakuten Securities. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Christian Schmollinger)