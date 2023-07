Les prix du pétrole ont baissé mercredi, limitant les gains de la veille, les craintes d'un ralentissement de l'économie mondiale affectant la demande de carburant l'emportant sur les attentes d'une offre plus restreinte en raison des réductions de production annoncées par les principaux exportateurs, l'Arabie saoudite et la Russie, pour le mois d'août.

Le Brent était en baisse de 14 cents, soit 0,2 %, à 76,11 dollars le baril à 0027 GMT, après avoir grimpé de 1,60 dollars mardi.

Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) étaient à 71,14 dollars le baril, en hausse de 1,35 dollar, ou 1,9%, par rapport à la clôture de lundi, après avoir négocié sans règlement pendant un jour férié aux États-Unis pour marquer le Jour de l'Indépendance.

"Les prix du pétrole ont de nouveau été sous pression en raison des inquiétudes persistantes concernant un ralentissement de l'économie mondiale et de nouvelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis et en Europe", a déclaré Tomomichi Akuta, économiste principal chez Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

"Le marché continuera probablement d'évoluer en dents de scie pendant un certain temps, en se concentrant sur les indicateurs économiques en Chine et sur la politique monétaire des banques centrales", a-t-il ajouté, prévoyant que le Brent s'échangerait autour de 75 dollars le baril.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de brut, a déclaré lundi qu'elle étendrait sa réduction volontaire de production de 1 million de barils par jour (bpj) au mois d'août, tandis que la Russie et l'Algérie se sont portées volontaires pour réduire leurs niveaux de production et d'exportation du mois d'août de 500 000 bpj et de 20 000 bpj, respectivement.

Cette décision n'a que brièvement stimulé le marché. La dernière décision de l'Arabie saoudite et de la Russie pourrait être considérée comme un signal baissier pour les prix, car elle confirme que les prévisions optimistes concernant la croissance de la demande s'estompent.

L'OPEP+, un groupe composé de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, dont la Russie, qui pompe environ 40 % du brut mondial, réduit sa production de pétrole depuis novembre face à la chute des prix.

Les investisseurs restent toutefois préoccupés par la demande de pétrole, après que des enquêtes auprès des entreprises ont révélé un ralentissement de l'activité industrielle mondiale en raison de la faiblesse de la demande en Chine et en Europe.

Les traders attendront des indices sur la demande des données industrielles sur les stocks de brut et de produits américains de l'American Petroleum Institute plus tard dans la journée de mercredi et des données gouvernementales jeudi, toutes deux retardées d'un jour en raison des vacances aux États-Unis.

Les stocks de brut américains devraient diminuer d'environ 1,8 million de barils au cours de la semaine se terminant le 30 juin, ce qui marquerait une troisième semaine consécutive de baisse, selon les prévisions de quatre analystes interrogés par Reuters.