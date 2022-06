Les prix du pétrole chutent alors que Biden pousse à la réduction des coûts du carburant aux États-Unis

Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 1,34 $, soit 1,2%, à 108,18 $ le baril à 0031 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut Brent ont perdu 1,33 $, soit 1,2%, à 113,32 $ le baril.

Alors que les États-Unis luttent contre la flambée des prix de l'essence et l'inflation, le président américain Joe Biden devrait appeler mercredi à la suspension temporaire de la taxe fédérale de 18,4 cents par gallon sur l'essence, a déclaré à Reuters une source informée du projet. Biden avait révélé lundi qu'il envisageait d'appeler à une pause de la taxe.

"Même les négociants en pétrole ont reconnu que la hausse des prix du pétrole, et donc de l'essence, entraînerait un assaut plus agressif de la part de la Fed (américaine) qui pousse les taux à la hausse et de l'administration Biden qui devient de plus en plus créative sur le front politique et fiscal pour dompter la bête de l'inflation énergétique", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

Sept compagnies pétrolières doivent rencontrer Biden jeudi, sous la pression de la Maison Blanche pour faire baisser les prix du carburant alors qu'elles réalisent des bénéfices records.

Le directeur général de Chevron, Michael Wirth, a toutefois déclaré mardi que critiquer l'industrie pétrolière n'était pas le moyen de faire baisser les prix du carburant.

"Ces actions ne sont pas bénéfiques pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés", a déclaré M. Wirth dans une lettre adressée à M. Biden, qui a suscité une réponse de M. Biden disant que l'industrie était trop sensible.

Malgré les inquiétudes liées à l'inflation, la demande est toujours sur la voie du rétablissement aux niveaux d'avant le COVID et l'offre devrait être à la traîne de la croissance de la demande, ce qui maintiendra le marché tendu, comme l'ont signalé le géant du commerce Vitol et Exxon Mobil Corp cette semaine.

Les sanctions pétrolières européennes contre la Russie pour son invasion de l'Ukraine - que Moscou qualifie d'"opération spéciale" - n'ont pas encore pris effet, ce qui signifie que l'offre ne fera que se resserrer.

"Le marché est encore en train de s'accommoder de la perturbation croissante du pétrole russe. Les sanctions européennes doivent encore entrer en vigueur", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note, en soulignant les données montrant que jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une baisse relativement limitée de l'approvisionnement en carburant russe en Europe depuis le début du conflit.