Les prix du pétrole chutent alors que les craintes de récession pèsent sur les perspectives de la demande

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 90 cents, soit 1%, à 94,20 $ le baril à 00:03 GMT. Les contrats à terme sur le brut WTI ont chuté de 81 cents, soit 0,9 %, à 88,60 $ le baril.

Les futures sur le pétrole ont chuté d'environ 3% au cours de la session précédente.

Les prix ont chuté après des données économiques décevantes en provenance de Chine. La banque centrale du pays a réduit les taux de prêt pour relancer la demande alors que les données ont montré que l'économie a ralenti de manière inattendue en juillet, l'activité des usines et des détaillants étant comprimée par la politique du zéro COVID de Pékin et une crise immobilière.

Les exportations de produits pétroliers de la Chine rebondiront en août pour s'approcher du plus haut niveau de l'année jusqu'à présent, après que Pékin ait émis davantage de quotas en juin et juillet, bien que des restrictions plus larges soient destinées à plafonner les expéditions à leur plus bas niveau depuis sept ans pour 2022, selon les analystes et les traders.

Aux États-Unis, la production totale des principaux bassins de pétrole de schiste américains augmentera à 9,049 millions de bpj en septembre, le plus haut depuis mars 2020, a déclaré l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) dans son rapport sur la productivité lundi.

Les participants au marché attendaient les données de l'industrie sur les stocks de brut américains prévues plus tard mardi. Les stocks de pétrole et d'essence ont probablement diminué la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats ont augmenté, selon un sondage préliminaire de Reuters lundi. [EIA/S]

Les investisseurs ont également surveillé les discussions visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. L'offre de pétrole pourrait augmenter si l'Iran et les États-Unis acceptent une offre de l'Union européenne, qui supprimerait les sanctions sur les exportations de pétrole iranien, selon les analystes.

L'Iran a répondu lundi au projet de texte "final" de l'Union européenne visant à sauver l'accord nucléaire de 2015, a déclaré un responsable de l'UE, sans toutefois fournir de détails sur la réponse de l'Iran à ce texte. Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé les États-Unis à faire preuve de flexibilité pour résoudre trois questions restantes.