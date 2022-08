Les prix du pétrole chutent alors que les faibles données manufacturières alimentent les craintes de récession

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 29 cents à 99,74 $ le baril à 0002 GMT, les contrats à terme sur le pétrole brut WTI ont chuté de 22 cents à 93,67 $ le baril.

Cette baisse intervient après que les contrats à terme sur le Brent aient chuté lundi à un plus bas niveau en séance de 99,09 $ le baril, leur plus bas niveau depuis le 15 juillet. L'indice de référence du brut américain a chuté jusqu'à 92,42 $ le baril, son plus bas niveau depuis le 14 juillet.

Les prix ont été volatils, les investisseurs mettant en balance l'offre mondiale restreinte et les craintes d'une éventuelle récession mondiale.

Les craintes de récession ont été renforcées lundi, alors que des enquêtes menées aux États-Unis, en Europe et en Asie ont montré que les usines ont eu du mal à trouver un élan en juillet. La faiblesse de la demande mondiale et les restrictions strictes de la Chine en matière de COVID-19 ont ralenti la production.

Les chutes de prix surviennent également alors que les participants au marché attendent le résultat d'une réunion mercredi entre l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés dont la Russie, connus ensemble sous le nom d'OPEP+, pour décider de la production de septembre.

Selon un journaliste de Fox Business news, l'Arabie Saoudite poussera l'OPEP+ à augmenter la production de pétrole lors de la réunion.

Deux des huit sources de l'OPEP+ interrogées par Reuters ont déclaré qu'une augmentation modeste pour septembre serait discutée lors de la réunion du 3 août. Les autres ont déclaré que la production serait probablement maintenue.

Entre-temps, les États-Unis ont imposé lundi des sanctions à des entreprises chinoises et autres qui, selon eux, ont contribué à la vente de "dizaines de millions de dollars" de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens à l'Asie de l'Est.