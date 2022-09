Les prix du pétrole chutent alors que les restrictions du COVID en Chine et les possibles hausses de taux pèsent sur les perspectives de la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 78 cents, soit 0,9%, à 86,01 $ le baril à 0040 GMT, après avoir enregistré une hausse de 4,1% vendredi. Le brut West Texas Intermediate américain était à 92,11 $ le baril, en baisse de 73 cents, soit 0,8 %, après un gain de 3,9 % lors de la session précédente.

Les prix ont peu changé la semaine dernière, les gains réalisés grâce à une réduction nominale de l'offre par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, ayant été compensés par les blocages en cours en Chine, le premier importateur mondial de brut.

La demande de pétrole de la Chine pourrait se contracter pour la première fois en deux décennies cette année, car la politique de Pékin "zéro TVA" garde les gens à la maison pendant les vacances et réduit la consommation de carburant.

"Les inquiétudes concernant la demande sont centrées sur l'impact de la hausse des taux d'intérêt pour combattre l'inflation et la politique COVID-zéro de la Chine", a écrit Vivek Dhar, analyste de la Commonwealth Bank of Australia, dans une obligation.

La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale sont prêtes à augmenter davantage les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ce qui pourrait faire monter la valeur du dollar américain par rapport aux devises et rendre le pétrole libellé en dollars plus cher pour les investisseurs.

Néanmoins, les prix mondiaux du pétrole pourraient rebondir vers la fin de l'année - l'offre devrait se resserrer davantage lorsqu'un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe prendra effet le 5 décembre.

Le G7 mettra en place un plafonnement des prix du pétrole russe afin de limiter les revenus lucratifs des exportations de pétrole de la Russie suite à son invasion de l'Ukraine en février, et prévoit de prendre des mesures pour s'assurer que le pétrole puisse toujours être acheminé vers les nations émergentes. Moscou qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".