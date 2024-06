(Changement de date, mise à jour des prix, ajout de données sur la Chine, avertissement d'Israël et commentaires d'analystes)

NEW DELHI - Les prix du pétrole ont baissé dans les échanges asiatiques lundi après qu'une enquête vendredi ait montré une demande plus faible des consommateurs américains et que la production de brut ait augmenté en mai en Chine, le plus grand importateur de brut au monde.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent pour livraison en août étaient en baisse de 29 cents, soit 0,4%, à 82,33 dollars le baril à 0330 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate pour livraison en juillet étaient également en baisse de 29 cents à 78,16 dollars le baril.

Le contrat WTI pour livraison en août, plus actif, a également glissé de 0,4 % à 77,76 dollars le baril.

Les prix ont baissé vendredi après qu'une enquête a montré que le moral des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis sept mois en juin, les ménages s'inquiétant de leurs finances personnelles et de l'inflation.

Toutefois, les deux contrats de référence ont tout de même gagné près de 4 % la semaine dernière, soit la plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis avril, grâce aux signes d'une demande de carburant plus forte.

"La forte hausse de la semaine dernière a été alimentée par les prévisions de l'OPEP+ et de l'AIE qui tablent sur une forte demande en 2024. Cependant, étant donné l'intérêt direct de l'OPEP pour le pétrole brut, les prévisions de l'OPEP suscitent un certain scepticisme", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG à Singapour.

"Les chiffres peu encourageants de la confiance des consommateurs américains de vendredi suggèrent que la résistance du consommateur américain et de l'économie américaine sera mise à l'épreuve alors que les ménages réduisent leurs économies pour lutter contre la hausse des taux d'intérêt et les pressions liées au coût de la vie", a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la production intérieure de pétrole brut de la Chine a augmenté de 0,6 % en mai pour atteindre 18,15 millions de tonnes, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques lundi.

Depuis le début de l'année, la production s'élève à 89,1 millions de tonnes, soit une hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente. La production nationale de pétrole brut a baissé de 1,8 % en mai par rapport à l'année précédente pour atteindre 60,52 millions de tonnes, avec un total de 301,77 millions de tonnes depuis le début de l'année, en hausse de 0,3 % par rapport à l'année précédente.

La production industrielle du pays en mai a été inférieure aux attentes et le ralentissement du secteur de l'immobilier n'a montré aucun signe d'apaisement, ce qui a renforcé la pression sur Pékin pour qu'il soutienne la croissance.

La

La vague de données

a été largement négative, soulignant la reprise cahoteuse de la deuxième économie mondiale.

Sur le plan géopolitique, les craintes d'une guerre plus large au Moyen-Orient ont persisté après que l'armée israélienne ait fait appel à l'aide de l'Union européenne.

l'armée israélienne

a déclaré dimanche que l'intensification des tirs transfrontaliers du mouvement libanais Hezbollah vers Israël pourrait déclencher une grave escalade.

Après les échanges relativement intenses de la semaine dernière, les tirs du Hezbollah ont nettement diminué dimanche, tandis que l'armée israélienne a déclaré avoir effectué plusieurs frappes aériennes contre le groupe dans le sud du Liban.

Les marchés de Singapour, plaque tournante du commerce du pétrole, et d'autres pays de la région étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.