Les prix du pétrole ont baissé vendredi, s'apprêtant à enregistrer une deuxième baisse hebdomadaire, alors que des signaux économiques mitigés ont pesé sur le moral des investisseurs et stimulé le dollar.

Le prix du Brent a chuté de 51 cents, soit 0,6%, à 84,50 dollars le baril à 0035 GMT. Le prix du pétrole West Texas Intermediate a chuté de 72 cents, soit 0,9%, à 82,10 dollars le baril.

L'indice du dollar américain a grimpé pour la deuxième session consécutive après des données plus fortes que prévu sur le marché du travail et l'industrie manufacturière américaine plus tôt dans la semaine. Un billet vert plus fort réduit la demande de pétrole libellé en dollars de la part des investisseurs détenant d'autres devises.

Par ailleurs, l'absence de mesures de relance concrètes lors du troisième plénum de la Chine, principal importateur de pétrole, a également pesé sur les matières premières, a déclaré Daniel Hynes, analyste chez ANZ.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus lent que prévu de 4,7 % au deuxième trimestre, selon les données officielles, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la demande de pétrole du pays.

Ailleurs sur le front économique, l'inflation de base du Japon a augmenté en juin, laissant la porte ouverte à une hausse des taux d'intérêt dans le principal marché pétrolier.

"Le pétrole brut a été sous pression dans le contexte d'une baisse des risques sur l'ensemble des marchés", a déclaré M. Hynes.

Sur une base hebdomadaire, le Brent devrait baisser d'environ 0,5 %, tandis que le WTI est en baisse d'environ 0,1 %.

Les prix du pétrole ont trouvé un certain soutien au cours des deux sessions précédentes après que le gouvernement américain ait rapporté une baisse hebdomadaire plus importante que prévu des stocks de pétrole.

Cependant, les analystes de la société de conseil FGE ont déclaré que les tendances générales des stocks semblent plus baissières que prévu ce mois-ci. Ils ont noté que les stocks de brut ont diminué à un rythme plus lent que d'habitude pour cette période de l'année et que les stocks mondiaux de carburant ont augmenté la semaine dernière.

Par ailleurs, il est peu probable que le groupe des producteurs de l'OPEP+ recommande de modifier la politique de production du groupe, y compris un plan visant à commencer à retirer une couche de réduction de la production de pétrole à partir d'octobre, ont déclaré trois sources à Reuters jeudi. (Reportage de Shariq Khan à New York ; Rédaction de Jacqueline Wong)