Les prix du pétrole chutent en raison de la faiblesse des données économiques de la Chine

Le pétrole brut Brent était en baisse de 28 cents, soit 0,3%, à 111,27 dollars le baril à 0934 GMT, et le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a glissé de 9 cents, soit 0,1%, à 110,40 dollars le baril.

La chute des prix du pétrole "est principalement due à la faiblesse des données économiques chinoises, car les mesures de blocage ont un impact direct sur le deuxième marché mondial", a déclaré Barbara Lambrecht, analyste de l'énergie chez Commerzbank.

On estime que 46 villes chinoises sont sous le coup de mesures de fermeture, ce qui affecte le commerce, la production des usines et la consommation d'énergie.

Les dernières données chinoises montrent que les ventes au détail en avril ont diminué de près de 11 % par rapport à l'année précédente, tandis que la production des usines a chuté de 2,9 % en glissement annuel.

Parallèlement à la baisse inattendue de la production industrielle, la Chine a traité 11 % de pétrole brut en moins en avril, le débit quotidien étant le plus faible depuis mars 2020.

Cependant, les prix du pétrole ont trouvé un certain soutien alors que les diplomates et les fonctionnaires de l'Union européenne ont exprimé leur optimisme quant à la conclusion d'un accord sur un embargo progressif du pétrole russe, malgré les inquiétudes concernant l'approvisionnement en Europe de l'Est.

L'Autriche s'attend à ce que l'UE se mette d'accord sur les sanctions dans les prochains jours, a déclaré lundi le ministre des affaires étrangères Alexander Schallenberg.

La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que le bloc aurait besoin de quelques jours supplémentaires pour trouver un accord.

"Avec l'interdiction prévue par l'UE du pétrole russe et la lente augmentation de la production de l'OPEP, les prix du pétrole devraient rester proches des niveaux actuels, proches de 110 dollars le baril", a déclaré Naohiro Niimura, associé chez Market Risk Advisory.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur l'essence aux États-Unis ont de nouveau atteint un niveau record lundi, la baisse des stocks alimentant les inquiétudes concernant l'offre. [EIA/S]

"Les prix du pétrole resteront haussiers, en particulier le contrat à court terme du WTI, car les prix de l'essence américaine ont continué à augmenter dans un contexte de faiblesse des importations de produits pétroliers en provenance d'Europe", a déclaré Kazuhiko Saito, analyste en chef chez Fujitomi Securities.