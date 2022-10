Les prix du pétrole chutent en raison de la hausse du dollar, mais sont prêts pour un gain hebdomadaire en raison des inquiétudes concernant l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 42 cents, ou 0,4%, à 96,54 dollars le baril à 0043 GMT, après avoir augmenté de 1,3% lors de la session précédente. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) étaient en baisse de 56 cents, soit 0,6 %, à 88,52 $ le baril, réduisant de moitié les gains de la session précédente.

Néanmoins, les deux contrats de référence sur le pétrole étaient en bonne voie pour une hausse hebdomadaire, le Brent se dirigeant vers un gain de plus de 3 % et le WTI de plus de 4 %.

Les baisses de vendredi sont survenues alors que le Dollar Index a grimpé à 110,57, rendant le pétrole plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Les analystes ont déclaré que le fort rebond du produit intérieur brut américain au troisième trimestre, annoncé jeudi, soulignait la résilience de la plus grande économie et du plus grand consommateur de pétrole au monde.

"Du point de vue du marché pétrolier - malgré les taux d'intérêt élevés - c'est un moteur direct dans vos perspectives de demande", a déclaré Baden Moore, responsable de la recherche sur les matières premières à la National Australia Bank.

Selon lui, la volatilité du marché devrait être à la hausse, étant donné que les stocks mondiaux sont faibles, que les sanctions européennes sur le brut russe doivent entrer en vigueur en décembre et que la demande chinoise s'accélère.

La prime croissante du Brent par rapport au WTI est alimentée par les signes d'une augmentation de la production des raffineries en Chine, la faim de brut de l'Europe avant l'embargo sur le pétrole russe, et les réductions de l'offre en attente par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, appelés ensemble OPEP+.

"Le marché reste méfiant face aux échéances imminentes pour les achats européens de brut russe avant l'entrée en vigueur des sanctions le 5 décembre", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une note.