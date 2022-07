Les prix du pétrole chutent en raison des craintes de récession, mais l'offre limitée limite les pertes.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont glissé de 35 cents, ou 0,3%, à 111,28 $ le baril à 0016 GMT, après avoir bondi de 2,4% vendredi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont également perdu 32 cents, soit 0,3 %, pour atteindre 108,11 $ le baril, après avoir grimpé de 2,5 % vendredi.

Alors que les craintes de récession ont pesé sur le marché au cours des deux dernières semaines, les préoccupations relatives à l'offre persistent, empêchant une chute plus importante des prix.

"Les marchés de l'énergie restent chargés de risques spécifiques liés à l'offre, ce qui fait qu'être à découvert est une expérience nerveuse", a déclaré Tobin Gorey, analyste des matières premières à la Commonwealth Bank.

En juin, la production des 10 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a chuté de 100 000 barils par jour (bpj) pour atteindre 28,52 millions de bpj - loin de leur promesse d'augmentation d'environ 275 000 bpj, selon une enquête de Reuters.

Les baisses au Nigeria et en Libye ont compensé les augmentations de l'Arabie Saoudite et d'autres grands producteurs, et la Libye est confrontée à de nouvelles perturbations de l'offre en raison de l'escalade des troubles politiques.

"Cela rend encore plus improbable la probabilité que le groupe (OPEP) respecte ses quotas de production nouvellement augmentés", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une obligation.

Les exportations de la Libye ont chuté entre 365 000 bpj et 409 000 bpj, soit une baisse d'environ 865 000 bpj par rapport aux niveaux normaux, a déclaré la National Oil Corp la semaine dernière.

Une grève prévue cette semaine par les travailleurs norvégiens du secteur du pétrole et du gaz pourrait réduire la production de pétrole et de condensat du pays de 130 000 bpj, portant ainsi un coup supplémentaire à l'offre.

Les traders surveilleront les prix officiels du mois d'août de l'Arabie Saoudite, premier exportateur de pétrole, pour voir si le marché est tendu, les raffineurs se préparant à une autre forte augmentation proche du niveau record établi en mai.

Neuf sources de raffinage interrogées par Reuters s'attendent à ce que le prix de vente officiel du brut Arab Light saoudien, produit phare du pays, augmente d'environ 2,40 $ le baril par rapport au mois précédent.