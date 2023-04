Les prix du pétrole chutent, le renforcement du dollar suscitant des inquiétudes quant à la faiblesse de la demande

Aujourd'hui à 02:39 Partager

Les prix du pétrole ont chuté jeudi, alors que les données économiques américaines en demi-teinte et les attentes de hausses des taux d'intérêt ont fait grimper le dollar américain, suscitant la crainte qu'un dollar plus fort ne nuise à la demande mondiale de pétrole en le rendant plus cher.

Les contrats à terme sur le Brent pour livraison en juin étaient en baisse de 37 cents, soit 0,4 %, à 82,76 dollars le baril. Le pétrole West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai a perdu 28 cents, soit 0,35%, pour s'échanger à 78,88 dollars à 0005 GMT. L'activité économique américaine a peu évolué ces dernières semaines, la croissance de l'emploi s'étant quelque peu modérée et la hausse des prix ayant semblé ralentir, selon un rapport de la Réserve fédérale publié mercredi. "Cela a déstabilisé les marchés, amplifiant les inquiétudes récentes selon lesquelles le resserrement monétaire a affaibli la demande de pétrole. Le renforcement du dollar américain a également pesé sur l'appétit des investisseurs. Le marché a fait abstraction d'un rapport relativement optimiste sur les stocks de l'EIA", a déclaré ANZ Research dans une note à l'intention de ses clients. Les stocks de brut américains ont diminué de 4,6 millions de barils la semaine dernière en raison de l'augmentation de la production des raffineries et des exportations, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de manière inattendue en raison d'une demande décevante, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA). La baisse des stocks de brut a été bien plus importante que les estimations des analystes (1,1 million de barils) et que celles de l'American Petroleum Institute (2,7 millions de barils). Du côté de l'offre, les chargements de pétrole dans les ports de l'ouest de la Russie en avril devraient atteindre leur plus haut niveau depuis 2019, soit plus de 2,4 millions de barils par jour, malgré la promesse de Moscou de réduire la production, selon des sources de commerce et de transport maritime. Mercredi, les prix du pétrole ont glissé d'environ 2% à un plus bas de deux semaines malgré la forte baisse des stocks de brut aux États-Unis, alors que le dollar s'est renforcé sur la crainte que les hausses de taux imminentes de la Fed puissent freiner la demande d'énergie dans le plus grand consommateur du monde. "Le brut WTI est de nouveau en dessous du niveau de 80 dollars et il pourrait continuer à dériver vers le bas si le commerce du dollar fort reprend", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note à la clientèle.