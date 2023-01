Les prix du pétrole chutent mais restent soutenus par les perspectives de la Chine

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont reculé de 46 cents, soit 0,5 %, à 87,17 $ à 0031 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 40 cents, également en baisse de 0,5 %, à 81,24 $ le baril.

La semaine dernière, le Brent a augmenté de 2,8%, tandis que la référence américaine a enregistré un gain de 1,8%.

Les données montrent une solide reprise des voyages en Chine après l'assouplissement des restrictions du COVID-19, ont déclaré les analystes des matières premières d'ANZ dans une note, soulignant un bond de 22 % de la congestion du trafic routier depuis le début du mois par rapport à l'année précédente dans les 15 principales villes du pays.

Le chef de l'Agence internationale de l'énergie, Fatih Birol, a déclaré vendredi que les marchés de l'énergie pourraient se resserrer cette année si l'économie chinoise rebondit comme le prévoient les institutions financières.

"Je ne serais pas trop détendu à propos des marchés, et 2023 pourrait bien être une année où nous verrons des marchés plus tendus que certains collègues ne le pensent", a déclaré Birol à Reuters, en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos.

Le bond du trafic en Chine avant les vacances du Nouvel An lunaire est de bon augure pour la demande de carburant après les deux semaines de vacances.

"L'augmentation attendue de la demande intervient alors que le marché se prépare à de nouvelles sanctions contre le pétrole russe", ont déclaré les analystes d'ANZ.

L'Union européenne et la coalition du Groupe des Sept (G7) plafonneront les prix des produits raffinés russes à partir du 5 février, en plus de leur plafonnement des prix du brut russe en place depuis décembre et d'un embargo de l'UE sur les importations de brut russe par voie maritime.

Le G7 a convenu de reporter au mois de mars, soit un mois plus tard que prévu, la révision du niveau du plafonnement des prix du pétrole russe, afin de laisser le temps d'évaluer l'impact du plafonnement des prix des produits pétroliers.