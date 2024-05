Les prix du pétrole ont chuté dans les premiers échanges asiatiques mardi, les investisseurs anticipant que l'inflation et les taux d'intérêt américains, plus élevés que par le passé, déprimeront la demande des consommateurs et des industriels.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 12 cents, soit 0,1%, à 83,34 dollars le baril à 00h41 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 8 cents, soit 0,1%, à 79,72 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont chuté de moins de 1% lundi, alors que les responsables de la Réserve fédérale américaine ont déclaré qu'ils attendaient davantage de signes de ralentissement de l'inflation avant d'envisager des réductions de taux d'intérêt.

"Les craintes d'une baisse de la demande ont conduit à des ventes alors que la perspective d'une réduction des taux de la Fed devenait plus lointaine", a déclaré l'analyste Toshitaka Tazawa chez Fujitomi Securities.

Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré lundi qu'il était trop tôt pour dire si le ralentissement de l'inflation était "durable", tandis que le vice-président Michael Barr a déclaré que la politique restrictive avait besoin de plus de temps. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il faudrait un certain temps pour que la banque centrale soit convaincue que le ralentissement de la croissance des prix est durable.

La baisse des taux d'intérêt réduit les coûts d'emprunt, libérant ainsi des fonds qui pourraient stimuler la croissance économique et la demande de pétrole.

Les marchés physiques mondiaux du pétrole brut s'affaiblissent en raison de la faiblesse de la demande des raffineries et de l'abondance de l'offre, ont déclaré les négociants et les analystes à Reuters, ce qui pourrait entraîner une nouvelle baisse des contrats à terme de référence sur le pétrole brut.

D'autre part, le marché a semblé peu affecté par l'incertitude politique dans deux grands pays producteurs de pétrole.

Le président iranien Ebrahim Raisi, un partisan de la ligne dure et successeur potentiel du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué dans un accident d'hélicoptère, tandis que le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed Bin Salman a reporté un voyage au Japon en raison de l'état de santé de son père, le roi.

"Le décès du président iranien et le problème de santé du roi saoudien ne semblent pas affecter beaucoup le marché, car on ne sait pas s'ils auront un impact immédiat sur la politique énergétique", a déclaré Tazawa de Fujitomi.

Les investisseurs se concentrent sur l'offre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses affiliés, connus sous le nom d'OPEP+. Ils doivent se réunir le 1er juin pour définir la politique de production, et notamment pour décider de prolonger ou non les réductions volontaires de 2,2 millions de barils par jour de certains membres.

L'OPEP+ pourrait prolonger certaines réductions volontaires de la production si la demande ne se redresse pas, ont déclaré à Reuters des personnes ayant connaissance du dossier. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Christopher Cushing)