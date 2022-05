Les prix du pétrole chutent suite à des prises de bénéfices, les craintes concernant l'offre persistent

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de 64 cents, soit 0,6%, à 110,91 dollars le baril à 0137 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 60 cents, soit 0,5%, à 109,89 dollars le baril.

Les deux indices de référence, qui ont bondi d'environ 4 % vendredi dernier, avaient auparavant augmenté de plus d'un dollar le baril, le WTI atteignant son plus haut depuis le 28 mars à 111,71 dollars.

"Les marchés pétroliers devraient gagner cette semaine, car l'interdiction imminente du pétrole russe par l'Union européenne va encore resserrer l'offre mondiale de brut et de carburants", a déclaré Kazuhiko Saito, analyste en chef chez Fujitomi Securities Co Ltd.

L'Union européenne a toujours pour objectif de convenir d'un embargo progressif sur le pétrole russe ce mois-ci, malgré les inquiétudes concernant l'approvisionnement en Europe de l'Est, ont déclaré quatre diplomates et responsables vendredi, rejetant les suggestions de retard ou d'édulcoration des propositions.

La semaine dernière, Moscou - qui qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale" - a imposé des sanctions à plusieurs entreprises énergétiques européennes, suscitant des inquiétudes quant à l'approvisionnement.

Pendant ce temps, les contrats à terme sur l'essence aux États-Unis ont de nouveau atteint un sommet historique lundi, la baisse des stocks alimentant les inquiétudes sur l'approvisionnement.

"Les prix du pétrole sont restés haussiers, en particulier le contrat à court terme du WTI, car les prix de l'essence américaine ont continué à augmenter dans un contexte de faiblesse des importations de produits pétroliers en provenance d'Europe", a déclaré M. Saito de Fujitomi Securities.

Du côté de l'offre, les entreprises énergétiques américaines ont ajouté des installations de forage de pétrole et de gaz naturel au cours de la semaine du 13 mai pour la huitième semaine consécutive, les prix élevés et l'encouragement du gouvernement fédéral ayant incité les foreurs à retourner au puits.

Ailleurs, l'OPEP+ - l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie - n'a pas respecté les plans d'augmentation de la production convenus précédemment en raison du sous-investissement dans les champs pétrolifères de certains membres de l'OPEP et, plus récemment, des pertes de la production russe.

Le dernier rapport mensuel de l'OPEP montre que sa production en avril a augmenté de 153 000 barils par jour (bpj) pour atteindre 28,65 millions de bpj, en retard sur l'augmentation de 254 000 bpj que l'OPEP est autorisée à réaliser dans le cadre de l'accord OPEP+.