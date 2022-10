Les prix du pétrole commencent la session en demi-teinte en raison de l'incertitude de la demande et des préoccupations concernant l'offre.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent pour le règlement de décembre ont baissé de 28 cents, ou 0,3%, à 92,13 dollars le baril à 0010 GMT. Le brut West Texas Intermediate américain pour livraison en novembre (WTI), qui expire jeudi, a augmenté de 34 cents, soit 0,4 %, à 85,89 $ le baril.

Dans ses remarques mercredi, le président américain Joe Biden a déclaré qu'il envisageait de vendre 15 millions de barils de pétrole brut de la réserve stratégique de pétrole et de racheter du pétrole si les prix baissent suffisamment. La libération de la réserve serait la dernière vente de la vente prévue de 180 millions de barils de pétrole annoncée peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février.

Toutefois, une interdiction imminente de l'Union européenne sur le brut et les produits pétroliers russes et la réduction de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et d'autres producteurs dont la Russie, connus sous le nom d'OPEP+, de 2 millions de barils par jour ont soutenu les prix.

La demande mondiale de carburant reste incertaine. L'activité économique américaine a connu une modeste expansion au cours des dernières semaines, bien qu'elle soit restée stable dans certaines régions et qu'elle ait diminué dans quelques autres, a indiqué mercredi la Réserve fédérale dans un rapport qui montre que les entreprises sont de plus en plus pessimistes quant aux perspectives.

Les stocks de brut américains ont baissé de façon inattendue la semaine dernière - de 1,7 million de barils, selon les données hebdomadaires du gouvernement, contre les attentes d'une augmentation de 1,4 million de barils. Les niveaux de SPR ont diminué de 3,6 millions de barils pour atteindre un peu plus de 405 millions, soit le niveau le plus bas depuis mai 1984.