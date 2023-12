Les prix du pétrole devraient terminer l'année 2023 en baisse d'environ 10 %, la première baisse annuelle en deux ans, après que les préoccupations géopolitiques, les réductions de production et les mesures mondiales visant à maîtriser l'inflation ont déclenché des fluctuations importantes des prix.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 18 cents, soit 0,2 %, à 77,33 dollars le baril à 0126 GMT vendredi, le dernier jour de négociation de 2023, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) aux États-Unis étaient en hausse de 11 cents à 71,88 dollars le baril dans les premiers échanges asiatiques.

À ces niveaux, les deux indices de référence sont en passe de clôturer à leurs niveaux de fin d'année les plus bas depuis 2020, lorsque la pandémie a mis à mal la demande et fait chuter les prix.

Le pétrole est également en passe de chuter pour le troisième mois consécutif, les inquiétudes concernant la demande l'emportant sur les risques pour l'offre liés au conflit au Moyen-Orient, et les réductions de production s'étant avérées insuffisantes pour soutenir les prix, les indices de référence ayant chuté de près de 20 % par rapport à leur niveau le plus élevé de l'année.

Les prix ont atteint leur plus haut niveau de l'année en septembre après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se sont mis d'accord pour réduire la production, ce qui a fait craindre que la demande soit potentiellement plus élevée que l'offre.

Vendredi, les prix du pétrole se sont stabilisés après avoir chuté de 3 % la veille, car de nouvelles entreprises de transport maritime se sont préparées à emprunter la route de la mer Rouge. Les grandes entreprises avaient cessé d'emprunter les routes de la mer Rouge après que le groupe militant Houthi du Yémen eut commencé à prendre les navires pour cible.

Les mesures prises par les gouvernements et les banques centrales du monde entier pour mettre un terme à l'inflation ont également permis de contenir les prix du pétrole et de compenser rapidement les éventuelles hausses de prix.

Toutefois, les investisseurs et les analystes estiment que les réductions de taux d'intérêt prévues dans les principales régions consommatrices en 2024 et l'affaiblissement du dollar devraient stimuler la demande de pétrole. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; édition de Miral Fahmy)