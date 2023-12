Les prix du pétrole devraient terminer l'année 2023 en baisse d'environ 10 %, la première baisse annuelle en deux ans, après que les préoccupations géopolitiques, les réductions de production et les mesures mondiales visant à maîtriser l'inflation ont déclenché des fluctuations sauvages des prix.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en hausse de 48 cents, soit 0,6%, à 77,63 dollars le baril à 0523 GMT vendredi, le dernier jour de négociation de 2023, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate (WTI) s'échangeaient 37 cents, soit 0,5% de plus, à 72,14 dollars.

Vendredi, les prix du pétrole se sont stabilisés après avoir chuté de 3 % la veille, alors que davantage d'entreprises de transport maritime se préparaient à emprunter la route de la mer Rouge. Les grandes entreprises avaient cessé d'utiliser les routes de la mer Rouge après que le groupe militant Houthi du Yémen a commencé à cibler les navires.

Néanmoins, les deux indices de référence sont en passe de clôturer l'année à leurs niveaux les plus bas depuis 2020, lorsque la pandémie a frappé la demande et fait chuter les prix.

Les réductions de production de l'OPEP+ se sont avérées insuffisantes pour soutenir les prix, les indices de référence ayant chuté de près de 20 % par rapport à leur niveau le plus élevé de l'année.

La faible performance du pétrole en fin d'année contraste avec les actions mondiales, qui sont en passe de terminer l'année 2023 à la hausse.

L'indice MSCI, qui suit les actions de 47 pays, est en hausse d'environ 20 % depuis le début de l'année, les investisseurs pariant de plus en plus sur une baisse rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine l'année prochaine.

Sur le marché des devises, le dollar est en perte de vitesse et se dirige vers une baisse de 2 % cette année, après deux années de fortes hausses.

Les baisses de taux d'intérêt attendues, qui pourraient réduire les coûts d'emprunt des consommateurs dans les principales régions consommatrices, et un dollar plus faible, qui rend le pétrole moins cher pour les acheteurs étrangers, pourraient stimuler la demande en 2024, selon les responsables de l'industrie.

Une enquête Reuters menée auprès de 30 économistes et analystes prévoit que le prix moyen du baril de Brent sera de 84,43 dollars en 2024, contre une moyenne d'environ 80 dollars le baril cette année et des sommets de plus de 100 dollars en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. (Reportage de Sudarshan Varadhan ; édition de Miral Fahmy)