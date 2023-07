Les prix du pétrole ont baissé mercredi, après avoir atteint des sommets de trois mois la veille, suite à des données industrielles montrant une augmentation attendue des stocks de brut aux États-Unis, mais les pertes ont été limitées par des signes de resserrement de l'offre mondiale et des espoirs de relance économique de la Chine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont glissé de 32 cents, ou 0,4%, à 83,32 $ le baril à 0036 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) était à 79,35 dollars le baril, en baisse de 28 cents, soit 0,4%.

"Une augmentation des stocks de brut américain la semaine dernière a favorisé certaines ventes", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities, ajoutant que les investisseurs ont également ajusté leurs positions avant une décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

Les stocks de brut américains ont augmenté d'environ 1,32 million de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 juillet, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute publiés mardi. Les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 2,3 millions de barils.

Les stocks d'essence ont baissé d'environ 1,04 million de barils, tandis que les stocks de distillats ont augmenté d'environ 1,61 million de barils.

Les données du gouvernement américain sur les stocks sont attendues mercredi.

Les prix ont baissé après que le Brent et le WTI ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis le 19 avril, sur fond d'inquiétudes quant à la réduction de l'offre et de promesses des autorités chinoises de soutenir la deuxième plus grande économie du monde.

"Le marché continuera à être tiraillé entre le resserrement de l'offre mondiale et les craintes d'un ralentissement de la demande en raison du ralentissement économique mondial, bien que nous nous attendions à ce que les prix du pétrole testent leur hausse pendant la saison de conduite estivale, lorsque la demande est plus élevée", a-t-il déclaré, prévoyant que le WTI atteindrait les niveaux de 80 dollars pendant la période de juillet à août.

La réunion de politique générale de la Fed a débuté mardi, et la plupart des acteurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale relève ses taux de 25 points de base à la fin de la réunion, mercredi.

L'offre de pétrole brut devrait se resserrer en raison des réductions de production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de ses alliés, et les prix du pétrole ont déjà enregistré quatre gains hebdomadaires consécutifs.

Les exportations saoudiennes de pétrole ont chuté de près de 40 % en mai par rapport à la même période de l'année précédente, selon les dernières données gouvernementales publiées mardi.

Parallèlement, les dirigeants de la Chine, deuxième consommateur mondial de pétrole, se sont engagés à renforcer le soutien à la politique économique.

Mardi, le Fonds monétaire international a légèrement relevé ses estimations de croissance mondiale pour 2023, compte tenu de la bonne tenue de l'activité économique au premier trimestre, mais a averti que des difficultés persistantes assombrissaient les perspectives à moyen terme. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Sonali Paul)