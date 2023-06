Les prix du pétrole ont baissé jeudi, réduisant une partie des gains de la veille, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur les craintes que de nouvelles hausses des taux d'intérêt par les banques centrales pourraient freiner la croissance économique et la demande mondiale de carburant.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont chuté de 27 cents, soit 0,4%, à 73,76 dollars le baril à 0052 GMT. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont glissé de 21 cents, soit 0,3%, à 69,35 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont grimpé d'environ 3% mercredi après que l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a déclaré que les stocks de brut ont baissé de 9,6 millions de barils au cours de la semaine achevée le 23 juin, dépassant de loin la baisse de 1,8 million de barils que les analystes avaient prévue dans un sondage Reuters.

"Le marché s'est retourné en raison des inquiétudes renouvelées concernant de nouvelles hausses de taux aux États-Unis et en Europe, qui réduiront la demande mondiale de pétrole", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

Les dirigeants des principales banques centrales du monde ont réaffirmé mercredi qu'ils pensaient qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire serait nécessaire pour maîtriser une inflation obstinément élevée, mais qu'ils croyaient toujours pouvoir y parvenir sans déclencher de récession pure et simple.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, n'a pas exclu de nouvelles hausses lors de la prochaine réunion de la banque centrale, tandis que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a confirmé les attentes d'une neuvième hausse consécutive des taux de la zone euro en juillet.

Pour ajouter à la pression, les bénéfices annuels des entreprises industrielles en Chine, le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde, ont prolongé une baisse à deux chiffres au cours des cinq premiers mois, alors que le ralentissement de la demande a réduit les marges.

Le backwardation à six mois du Brent - une structure de prix dans laquelle les contrats à chargement rapide se négocient à des prix plus élevés que ceux à chargement tardif - a atteint son niveau le plus bas depuis décembre, ce qui indique une demande accrue pour une livraison immédiate.

"Derrière la rétrocession, on s'attend à ce que la demande immédiate de carburants reste ferme car les États-Unis sont entrés dans la saison de conduite, mais l'économie mondiale ralentira vers le second semestre de cette année, ce qui réduira la demande de pétrole", a déclaré M. Kikukawa de NS Trading. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Sonali Paul)