Par Colleen Howe Les prix du pétrole ont glissé dans les premiers échanges asiatiques lundi après qu'une enquête vendredi ait montré une demande de consommation américaine plus faible et alors que les traders attendent la publication de données économiques clés de la Chine, le plus grand importateur de pétrole brut au monde.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent, référence mondiale, étaient en baisse de 15 cents, soit 0,18%, à 82,47 dollars le baril à 0034 GMT. Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont baissé de 16 cents, soit 0,2 %, à 78,29 dollars le baril.

Cela fait suite à la chute des prix vendredi après qu'une enquête ait montré que le moral des consommateurs américains a chuté à son plus bas niveau depuis sept mois en juin, les ménages s'inquiétant de leurs finances personnelles et de l'inflation.

Toutefois, les deux contrats de référence ont encore gagné près de 4 % la semaine dernière, la plus forte hausse hebdomadaire en termes de pourcentage depuis avril, grâce aux signes d'une demande de carburant plus forte.

Les données économiques de la Chine lundi donneront le ton aux marchés des matières premières cette semaine, ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

Le débit des raffineries chinoises sera un indicateur de la demande de pétrole, tandis que les ventes au détail, les investissements des entreprises, la production industrielle et les chiffres des prix de l'immobilier donneront une image plus claire de l'activité économique dans le plus grand importateur de pétrole brut au monde.

La semaine dernière, les données relatives aux producteurs et aux consommateurs ont montré que le pays était toujours aux prises avec la déflation.

Les marchés de Singapour, plaque tournante du commerce du pétrole, et d'autres pays de la région étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.