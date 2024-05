Les prix du pétrole ont baissé dans les premières heures des échanges asiatiques mercredi après que des sources de marché aient indiqué que les données de l'American Petroleum Institute ont montré une augmentation des stocks de pétrole brut et de carburant aux États-Unis, un indicateur de la faiblesse de la demande.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 21 cents, soit 0,3%, à 82,95 dollars le baril à 0020 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut américain West Texas Intermediate ont chuté de 13 cents, soit 0,2 %, à 78,25 dollars le baril.

Les stocks de brut américains ont augmenté de 509 000 barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 3 mai, ont indiqué des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Les stocks d'essence et de distillats ont également augmenté.

Les données officielles du gouvernement américain sur les stocks sont attendues à 14h30 GMT. Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les stocks américains de pétrole brut aient baissé d'environ 1,1 million de barils la semaine dernière.

Les deux indices de référence ont légèrement baissé au cours de la session précédente sur les signes d'une diminution de la tension de l'offre. L'EIA a mis à jour ses prévisions pour 2024 et s'attend maintenant à ce que la production mondiale de pétrole et de liquides augmente plus cette année que les projections précédentes, et que la demande augmente moins qu'elle ne le pensait auparavant.

L'espoir d'un cessez-le-feu à Gaza a également exercé une pression sur les prix du pétrole au cours des dernières séances.

Les États-Unis estiment que les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza devraient permettre de combler le fossé entre Israël et le Hamas. Le directeur de la Central Intelligence Agency, Bill Burns, se rendra en Israël mercredi pour s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et d'autres hauts responsables, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Le dollar américain a également pesé sur le pétrole en augmentant légèrement mercredi. Un billet vert plus fort freine la demande de pétrole en le rendant plus cher pour les investisseurs détenant d'autres devises. (Reportage de Shariq Khan à New York ; Rédaction de Christopher Cushing)