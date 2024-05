Les prix du petrole etaient en baisse jeudi, les marches attendant les dernieres donnees sur les stocks de petrole brut aux Etats-Unis, tandis que la resistance de l'activite economique americaine indiquait que les couts d'emprunt resteraient plus longtemps eleves, ce qui pourrait porter un coup a la demande.

Le Brent a perdu 9 cents, soit 0,1%, pour s'echanger a 83,52 dollars le baril, tandis que le brut americain West Texas Intermediate (WIT) a perdu 3 cents, soit 0,04%, pour s'echanger a 79,19 dollars a 0046 GMT.

Les stocks americains de petrole brut et d'essence ont diminue la semaine derniere tandis que les distillats ont augmente, selon des sources de marche citant les chiffres de l'American Petroleum Institute mercredi.

Les chiffres de l'API montrent que les stocks de brut ont baisse de 6,49 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevee le 24 mai, ont indique les sources, avec des stocks d'essence en baisse de 452.000 barils, et des distillats en hausse de 2,045 millions de barils.

Ces chiffres vont a l'encontre des previsions des analystes selon lesquelles les entreprises energetiques americaines retireraient 1,9 million de barils de brut de leurs stocks, tout en stockant 0,4 million de barils de distillats et 1 million de barils d'essence.

Les donnees de l'Administration americaine d'information sur l'energie (EIA) sont attendues plus tard dans la journee de jeudi.

"Tout signe de forte demande dans le rapport hebdomadaire de l'EIA sur les stocks devrait soutenir les prix du petrole brut", a declare ANZ Research dans une note.

L'augmentation des stocks mondiaux de petrole en avril en raison d'une faible demande de carburant pourrait renforcer les arguments des producteurs de l'OPEP+, qui comprennent l'Organisation des pays exportateurs de petrole (OPEP) et ses allies dont la Russie, pour maintenir les reductions de l'offre lors de leur reunion du 2 juin, selon les delegues de l'OPEP+ et les analystes.

Les marches petroliers ont recemment ete sous pression en raison de l'attente de la Reserve federale de maintenir les taux d'interet a un niveau plus eleve pendant plus longtemps.

L'activite economique americaine a continue a se developper entre debut avril et mi-mai, mais les entreprises sont devenues plus pessimistes quant a l'avenir, tandis que l'inflation a augmente a un rythme modeste, selon une enquete de la Fed.

Des couts d'emprunt plus eleves tendent a bloquer les fonds et la consommation, ce qui est negatif pour la demande et les prix du petrole brut. La Fed envisage desormais de reduire ses taux en septembre au plus tot, alors que les marches s'attendaient a ce que le cycle d'assouplissement commence en juin au debut de l'annee. (Reportage de Katya Golubkova, edition de Shri Navaratnam)