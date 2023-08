Les prix mondiaux du pétrole étaient en hausse en début de journée jeudi, soutenus par le resserrement de l'offre américaine, avec une attention particulière pour l'activité des usines chinoises prévue plus tard dans la journée, compte tenu des récentes données faibles sur l'expansion économique dans la deuxième plus grande économie du monde.

Le contrat à terme du pétrole Brent pour octobre, qui expire jeudi, était en hausse de 14 cents, soit 0,16%, à 86 dollars le baril et le contrat plus actif de novembre était en hausse de 10 cents, soit 0,12%, à 85,34 dollars à 0039 GMT.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate ont gagné 10 cents, soit 0,13 %, à 81,74 dollars.

Les prix sont en hausse cette semaine, les données du gouvernement américain montrant des réserves de brut plus faibles que prévu et un coup d'État militaire au Gabon, un membre de l'OPEP, soulevant des craintes de perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut, ont fourni un soutien supplémentaire mercredi.

Les analystes s'attendent également à ce que l'Arabie saoudite reconduise en octobre, pour le troisième mois consécutif, une réduction volontaire de 1 million de barils par jour, qui s'ajouterait aux réductions mises en place par l'OPEP+, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, la Russie en tête.

Le gouvernement américain a également révisé à la baisse l'augmentation du produit intérieur brut à 2,1 % au dernier trimestre, contre 2,4 % le mois dernier, et les données publiées mercredi ont montré que la croissance des salaires dans le secteur privé avait considérablement ralenti en août.

La Réserve fédérale peut mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt si le marché du travail et la croissance économique continuent de ralentir au rythme graduel actuel, a déclaré mercredi l'ancien président de la Fed de Boston.

"Les mauvaises nouvelles ont été bonnes, car les données économiques américaines plus faibles ont réduit les attentes d'une nouvelle hausse des taux", a déclaré ANZ Research dans une note. Des taux d'intérêt plus élevés réduisent la demande et font baisser les prix du pétrole.

L'activité des usines chinoises s'est probablement contractée pour le cinquième mois consécutif en août, selon un sondage Reuters, alors que la faiblesse de la demande menace les perspectives de reprise de la deuxième économie mondiale et pousse les autorités à soutenir la croissance.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) devrait avoir légèrement progressé à 49,4 en août, soit une amélioration marginale par rapport aux 49,3 enregistrés en juillet, mais il s'agira tout de même du cinquième mois consécutif en dessous du niveau clé de 50,0 qui sépare l'expansion de la contraction. (Rapporté par Katya Golubkova ; édité par Stephen Coates)