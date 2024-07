Les prix du pétrole ont baissé vendredi, s'acheminant vers une deuxième baisse hebdomadaire, alors qu'un dollar fort et des signaux économiques mitigés ont pesé sur le sentiment des investisseurs.

Les prix du Brent ont baissé de 38 cents, soit 0,5%, à 84,73 dollars le baril à 0035 GMT. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate ont chuté de 50 cents, soit 0,6%, à 82,32 dollars le baril. Sur une base hebdomadaire, le Brent était en baisse de 0,3 % tandis que le WTI se négociait légèrement plus haut après avoir glissé jusqu'à 0,2 % vendredi.

L'indice du dollar américain a augmenté pour la deuxième session consécutive après des données plus fortes que prévu sur le marché du travail et l'industrie manufacturière aux États-Unis en début de semaine. Un billet vert plus fort réduit la demande de pétrole libellé en dollars de la part des investisseurs détenant d'autres devises.

Par ailleurs, l'absence de mesures de relance concrètes de la part de la Chine, principal importateur de pétrole, a pesé sur les matières premières, ont indiqué les analystes d'ANZ dans une note.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus lent que prévu de 4,7 % au deuxième trimestre, selon les données officielles, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la demande de pétrole du pays.

"Les inquiétudes concernant l'offre à court terme ont maintenu les pertes à un niveau minimal", a déclaré ANZ, faisant référence à l'aggravation des incendies de forêt qui menacent la production des sables bitumineux canadiens.

Ailleurs sur le front économique, l'inflation de base du Japon a augmenté en juin, laissant la porte ouverte à une hausse des taux d'intérêt dans le principal marché pétrolier.

Les prix du pétrole ont trouvé un certain soutien au cours des deux dernières séances après que le gouvernement américain a fait état d'une baisse hebdomadaire plus importante que prévu des stocks de pétrole.

Toutefois, les analystes de la société de conseil FGE ont déclaré que les tendances générales des stocks semblent plus baissières que prévu ce mois-ci. Ils ont noté que les stocks de brut ont diminué à un rythme plus lent que d'habitude pour cette période de l'année et que les stocks mondiaux de carburant ont augmenté la semaine dernière.

Par ailleurs, il est peu probable que le groupe des producteurs de l'OPEP+ recommande de modifier la politique de production du groupe, y compris un plan visant à commencer à retirer une couche de réduction de la production de pétrole à partir d'octobre, ont déclaré trois sources à Reuters jeudi. (Reportage de Shariq Khan à New York et Sudarshan Varadhan à Singapour ; Rédaction de Jacqueline Wong)