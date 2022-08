Les prix du pétrole étendent leurs pertes en raison des inquiétudes concernant la demande

Le pétrole brut Brent a perdu 10 cents, soit 0,1%, à 94,02 dollars le baril à 0047 GMT, tandis que le pétrole brut américain West Texas Intermediate était à 88,48 dollars le baril, en baisse de 6 cents.

"Le pétrole brut a encore baissé en raison des inquiétudes concernant la demande sur fond de perspectives économiques nuageuses", a déclaré Tina Teng, analyste de CMC Markets. "Si les matières premières n'évaluent pas une récession économique imminente, elles pourraient se préparer à une ère de 'stagflation', lorsque le taux de chômage commencera à augmenter et que l'inflation restera élevée."

Les inquiétudes liées à la récession se sont intensifiées après que la Banque d'Angleterre ait mis en garde contre une récession prolongée, après avoir relevé les taux d'intérêt dans des proportions inégalées depuis 1995.

Les investisseurs se concentrent sur le rapport sur l'emploi américain qui sera publié plus tard dans la journée et qui devrait montrer que les emplois non agricoles ont augmenté de 250 000 postes le mois dernier, après avoir augmenté de 372 000 postes en juin.

Tout signe de vigueur sur le marché du travail pourrait alimenter les craintes de mesures agressives de la part de la Fed pour freiner l'inflation.

"Il y a des signes que les prix élevés ont eu raison de la demande d'essence et de distillats", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

La demande d'essence aux États-Unis a chuté d'environ 7 % en glissement annuel en juillet, tandis que la stratégie zéro-COVID de la Chine repousse la reprise dans l'économie n°2 mondiale, ont-ils ajouté.

Pourtant, les marchés mondiaux du pétrole brut sont restés fermement en backwardation, où les prix à court terme sont plus élevés que ceux des mois à venir, ce qui indique une offre limitée.

Les préoccupations concernant l'offre devraient s'intensifier à l'approche de l'hiver, les sanctions de l'Union européenne interdisant les importations maritimes de brut et de produits pétroliers russes devant prendre effet le 5 décembre.

Les leaders de l'OPEP, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, sont prêts à fournir une "augmentation significative" de la production si le monde devait faire face à une grave crise de l'offre cet hiver, ont déclaré des sources familières avec les réflexions des principaux exportateurs du Golfe.

Pour septembre, l'OPEP+ devrait relever son objectif de production de pétrole de 100 000 barils par jour. Cette hausse est l'une des plus faibles depuis l'introduction des quotas de l'OPEP en 1982, selon les données de l'OPEP.