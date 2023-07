Les prix du pétrole ont baissé au début des échanges asiatiques jeudi, prolongeant les pertes de la séance précédente, en raison de la hausse du dollar et de prises de bénéfices après que les stocks de pétrole brut américains ont diminué moins que prévu.

Le Brent a perdu 14 cents, soit 0,2%, à 79,32 dollars le baril à 0001 GMT, tandis que le pétrole américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 15 cents à 75,20 dollars le baril.

La force de l'indice du dollar américain a pesé sur les prix. Le dollar a rebondi mercredi après que l'inflation au Royaume-Uni ait chuté plus que prévu en juin à son rythme le plus lent depuis plus d'un an à 7,9%.

Un billet vert plus fort rend le pétrole brut plus cher pour les investisseurs détenant d'autres devises.

Les stocks américains de pétrole brut ont baissé de 708 000 barils la semaine dernière pour atteindre 457,4 millions de barils, alors que les analystes attendaient une baisse de 2,4 millions de barils, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration).

Du côté de la demande, le marché attend de voir les mesures prises par la Chine pour relancer la croissance après que son principal planificateur économique s'est engagé mardi à mettre en place des politiques visant à "restaurer et développer" la consommation dans la deuxième économie mondiale.