Les prix du pétrole poursuivent leurs gains après l'interdiction par l'UE de la plupart des importations de pétrole russe

Le Brent pour juillet, qui expire mardi, a augmenté de 1,13 $ pour atteindre un nouveau sommet de deux mois à 122,80 $ le baril à 0359 GMT. Le contrat d'août, plus actif, a augmenté de 1,34 $ pour atteindre 118,94 $.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) s'échangeaient à 118,25 $ le baril, en hausse de 3,18 $ par rapport à la clôture de vendredi. Il n'y a pas eu de règlement lundi en raison d'un jour férié aux États-Unis.

Les deux indices de référence ont affiché des gains quotidiens depuis mercredi.

Les dirigeants de l'Union européenne ont accepté en principe de réduire de 90 % les importations de pétrole en provenance de Russie d'ici la fin de 2022, résolvant ainsi une impasse avec la Hongrie sur la sanction la plus sévère jamais imposée par le bloc à Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine il y a trois mois.

"C'est définitivement très haussier pour le prix du pétrole, en s'appuyant sur les tensions d'approvisionnement. Le prix du pétrole se dirige maintenant vers les sommets atteints en mars", a déclaré Tina Teng, analyste de marché chez CMC Markets. La réouverture de la Chine soutient également les prix, a ajouté Teng.

Les prix du pétrole ont grimpé en mars à leur plus haut niveau depuis 2008 et sont en hausse de plus de 55 % depuis le début de l'année.

Ils devraient bénéficier d'un soutien supplémentaire car la demande de la Chine devrait reprendre après l'assouplissement des restrictions du COVID-19.

Shanghai a annoncé la fin de son bouclage de deux mois et permettra à la grande majorité des habitants de la plus grande ville de Chine de quitter leur domicile et de conduire leur voiture à partir de mercredi.

En ce qui concerne la production, l'OPEP+ devrait s'en tenir à l'accord de l'année dernière lors de sa réunion de jeudi, avec une augmentation modeste de la production de juillet de 432 000 barils par jour, selon six sources de l'OPEP+, rejetant les appels occidentaux à une augmentation plus rapide pour faire baisser les prix.

Les membres du groupe - l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés menés par la Russie - maintiennent que le marché pétrolier est équilibré et que les récentes hausses de prix ne sont pas liées aux fondamentaux.