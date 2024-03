Les prix du pétrole ont augmenté dans les échanges asiatiques lundi, prolongeant les gains de la semaine dernière où les prix ont augmenté de près de 4% sur l'opinion que l'offre se resserre, avec des risques accrus par de nouvelles attaques sur l'infrastructure énergétique russe.

Les contrats à terme du pétrole brut Brent pour livraison en mai ont augmenté de 32 cents, ou 0,4%, à 85,66 dollars le baril à 0416 GMT. Le contrat d'avril pour le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) était en hausse de 40 cents, soit 0,5%, à 81,44 dollars. Le contrat de livraison de mai pour le WTI, plus actif, s'est négocié 37 cents, soit 0,5%, plus haut à 80,95 dollars le baril.

"Les attaques sur les raffineries russes ont ajouté 2 à 3 dollars par baril de prime de risque au brut la semaine dernière, qui reste en place alors que nous commençons cette semaine avec d'autres attaques pendant le week-end", a déclaré Vandana Hari, fondateur du fournisseur d'analyses du marché pétrolier Vanda Insights.

Mais pour le prochain mouvement substantiel à la hausse ou à la baisse, le brut attendra de nouveaux signaux, a ajouté Mme Hari.

Samedi, l'une des frappes a déclenché un bref incendie à la raffinerie de Slavyansk à Kasnodar, qui traite 8,5 millions de tonnes de pétrole brut par an, soit 170 000 barils par jour.

Selon une analyse de Reuters, les attaques ont entraîné l'arrêt d'environ 7 % de la capacité de raffinage russe au cours du premier trimestre. Les complexes de raffinage traitent et exportent des variétés de pétrole brut vers plusieurs marchés, dont la Chine et l'Inde.

Au Moyen-Orient, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé dimanche qu'il poursuivrait son projet de pénétrer dans l'enclave de Rafah, à Gaza, où plus d'un million de personnes déplacées ont trouvé refuge, défiant ainsi les pressions exercées par les alliés d'Israël. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que cette mesure rendrait la paix régionale "très difficile".

Cette semaine, les investisseurs attendent avec impatience les résultats de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine, qui s'achèvera mercredi. Cela apportera plus de clarté sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt, a écrit Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.

La Fed maintiendra probablement ses taux inchangés ce mois-ci, tandis que la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt lors de la réunion de juin "est maintenant une question de pile ou face", a déclaré M. Sycamore.

La baisse des taux d'intérêt stimulerait la demande aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde, ce qui soutiendrait les prix du pétrole.

Les deux contrats pétroliers de référence ont enregistré des gains la semaine dernière, malgré une baisse vendredi. Le pétrole a évolué en dents de scie pendant la majeure partie du mois dernier, mais jeudi, un rapport optimiste de l'Agence internationale de l'énergie sur la demande a fait grimper les prix à leur niveau le plus élevé depuis novembre.

L'Agence, qui représente les pays industrialisés, a revu à la hausse ses perspectives de demande pour la quatrième fois depuis novembre, les attaques des Houthis en mer Rouge ayant conduit les transporteurs de brut et de carburant à se détourner, réduisant ainsi la quantité de pétrole accessible aux utilisateurs. Pour la première fois, l'AIE a également prévu un léger déficit de l'offre cette année, au lieu d'un excédent.

La demande américaine de carburant a également soutenu les prix, les raffineries ayant achevé certains projets.

À la clôture de vendredi, les prix à terme du Brent et du WTI étaient en hausse de 11 % et 13 %, respectivement, en 2024. (Reportage de Mohi Narayan et Colleen Howe ; rédaction de Jamie Freed et Muralikumar Anantharaman)