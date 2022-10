Les prix du pétrole prolongent leurs gains après le plan de réduction de la production de l'OPEP+.

Les prix du pétrole ont augmenté vendredi, poursuivant une tendance à la hausse après que l'OPEP+ a accepté cette semaine de resserrer l'offre mondiale avec un accord visant à réduire les objectifs de production de 2 millions de barils par jour (bpj).

La réduction de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, dont la Russie, connus ensemble sous le nom d'OPEP+, est sa plus grande réduction depuis 2020 et intervient avant un embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe. La décision comprimerait les approvisionnements dans un marché déjà serré, ajoutant à l'inflation.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 19 cents à 94,61 dollars le baril à 0002 GMT. Les contrats à terme sur le brut WTI ont augmenté de 24 cents à 88,69 $ le baril, après avoir atteint plus tôt 89,37 $ le baril, le plus haut depuis le 14 septembre.

Le président américain Joe Biden a exprimé jeudi sa déception quant aux plans de l'OPEP+. Lui et des responsables ont déclaré que les États-Unis étudiaient toutes les alternatives possibles pour empêcher la hausse des prix. Certaines de ces options comprennent la libération de plus de pétrole de la réserve stratégique de pétrole ou l'exploration d'une limitation des exportations d'énergie par les entreprises américaines.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de prix du pétrole pour cette année et 2023, car la banque américaine s'attend à ce que la réduction de la production de l'OPEP+ soit "très haussière" pour les prix à l'avenir. Elle a relevé ses prévisions de prix du Brent pour 2022 à 104 dollars le baril, contre 99 dollars le baril, et pour 2023 à 110 dollars le baril, contre 108 dollars le baril. (Reportage de Stephanie Kelly ; montage de Richard Pullin)