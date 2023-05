Les prix du pétrole ont chuté de plus de 1% jeudi, accentuant les pertes importantes de ces derniers jours, après que la Réserve fédérale américaine ait augmenté les taux d'intérêt et que les investisseurs se soient inquiétés de l'affaiblissement de l'économie mondiale qui pourrait réduire la demande d'énergie.

Le Brent a perdu 76 cents, soit 1,1%, à 71,57 dollars le baril à 0002 GMT. La référence mondiale a affiché mercredi son plus bas niveau depuis décembre 2021.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 1 dollar, soit 1,5%, à 67,60 dollars le baril. En début de séance jeudi, le WTI est tombé à 63,64 dollars le baril, son plus bas niveau depuis décembre 2021.

Le Brent et le WTI ont tous deux chuté de plus de 10 % depuis le début de la semaine.

Mercredi après-midi, la Fed a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage. Cette décision a pesé sur les prix du pétrole, car des taux plus élevés pourraient ralentir la croissance économique et affecter la consommation d'énergie.

Cependant, la Fed a également indiqué qu'elle pourrait faire une pause dans ses augmentations, donnant aux responsables le temps utile pour évaluer les retombées des récentes faillites bancaires, attendre la résolution de l'impasse politique sur le plafond de la dette américaine et surveiller l'inflation.

Les inquiétudes concernant le secteur bancaire ont été prédominantes, après que les régulateurs américains ont décroché lundi First Republic, la troisième grande institution américaine à faire faillite en deux mois, JPMorgan Chase & Co ayant accepté de reprendre 173 milliards de dollars de prêts, 30 milliards de dollars de titres et 92 milliards de dollars de dépôts de la banque.

Les investisseurs attendaient les développements de la Banque centrale européenne, qui devrait relever ses taux d'intérêt pour la septième réunion consécutive jeudi, alors que sa longue lutte contre une inflation tenace se poursuit. L'ampleur de cette hausse est encore sujette à débat.

La BCE annoncera sa décision politique à 1215 GMT et Lagarde tiendra une conférence de presse à 1245 GMT.