Les prix du pétrole ont baissé en début de journée vendredi, mais devraient clôturer la semaine en hausse grâce à des données économiques positives en provenance des États-Unis et de la Chine et à une réduction des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont perdu 32 cents, soit 0,39%, à 82,12 dollars le baril à 01:15 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate a chuté de 41 cents, soit 0,5%, à 76,95 dollars.

La référence Brent devait clôturer la semaine avec une hausse de 4,5%, tandis que la référence américaine devait augmenter de 4,8%. Tous deux étaient en passe de connaître leur deuxième semaine consécutive de hausse.

Des responsables chinois ont demandé à leurs homologues iraniens d'aider à limiter les attaques de navires en mer Rouge par les Houthis soutenus par l'Iran, sous peine de nuire aux relations commerciales avec Pékin, selon des sources, ce qui a contribué à apaiser les craintes d'une perturbation potentielle de l'approvisionnement.

Les Houthis continueront de cibler les navires liés à Israël jusqu'à ce que l'aide parvienne aux Palestiniens de Gaza, a déclaré le chef du groupe jeudi.

Les prix de la semaine ont toutefois été dopés par une réduction plus importante que prévu des stocks de pétrole brut, par des données économiques solides en provenance des États-Unis et de la Chine et par les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement après l'attaque d'une raffinerie de pétrole dans le sud de la Russie par un drone ukrainien cette semaine.

Les stocks américains de pétrole brut ont diminué de 9,2 millions de barils après que les conditions météorologiques hivernales aient affecté la production de brut, a déclaré mercredi l'Administration de l'information sur l'énergie.

Du côté de la demande, qui soutient les prix cette semaine, des données ont montré que l'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre et la Chine a annoncé une forte réduction des réserves bancaires pour stimuler la croissance.

Les opérateurs ont également parié sur une baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne à partir d'avril, estimant que les responsables politiques sont de plus en plus à l'aise avec les perspectives d'inflation. La baisse des coûts d'emprunt peut stimuler la croissance économique et la demande de pétrole. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; rédaction de Leslie Adler)