Les prix du pétrole rebondissent après avoir ouvert l'année avec de fortes pertes

Ce rebond fait suite à deux jours de fortes baisses pour commencer l'année 2023 alors que les investisseurs s'inquiètent d'une potentielle récession mondiale et que les signes économiques à court terme dans les deux plus grands consommateurs de pétrole du monde, les États-Unis et la Chine, semblent chancelants.

Les contrats à terme sur le Brent ont gagné 59 cents à 78,43 dollars le baril à 0136 GMT, tandis que les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate américain ont gagné 69 cents à 73,53 dollars le baril.

Au cours des deux sessions précédentes, les baisses de plus de 9 % du Brent et du WTI ont été les plus importantes pertes sur deux jours en début d'année depuis janvier 1991, selon les données Refinitiv Eikon.

Les données économiques des États-Unis ont pesé sur les prix lors de la session précédente.

L'industrie manufacturière américaine s'est encore contractée en décembre, chutant pour un deuxième mois consécutif à 48,4 contre 49,0 en novembre, soit la lecture la plus faible depuis mai 2020, selon l'Institute for Supply Management (ISM).

Dans le même temps, une enquête du département américain du Travail a montré que les offres d'emploi ont diminué moins que prévu, ce qui suscite des inquiétudes quant à la possibilité que la Réserve fédérale utilise le marché du travail tendu comme une raison de maintenir les taux d'intérêt plus élevés plus longtemps.

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de 3,3 millions de barils la semaine dernière, les stocks d'essence ayant fait un bond de 1,2 million de barils, tandis que les stocks de distillats ont diminué, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. [EIA/S]

Les données gouvernementales sur les stocks sont attendues jeudi.

En Chine, les données ont montré que, bien qu'aucune nouvelle variante du coronavirus n'y ait été découverte, le pays a sous-représenté le nombre de personnes décédées lors de sa récente épidémie qui s'est rapidement propagée, selon les responsables de l'Organisation mondiale de la santé.

Les inquiétudes concernant les perturbations économiques pendant que le COVID-19 se fraie un chemin à travers la Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, ont ajouté au pessimisme autour des prix du brut.

Le gouvernement chinois a augmenté les quotas d'exportation de produits pétroliers raffinés dans le premier lot pour 2023, signalant les attentes d'une faible demande intérieure.