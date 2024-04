Les prix du pétrole ont baissé à l'ouverture des marchés asiatiques lundi, entraînés par un regain d'intérêt pour les fondamentaux du marché, alors qu'Israël et l'Iran ont minimisé les risques d'une escalade des hostilités au Moyen-Orient après la frappe apparemment mineure d'Israël sur l'Iran.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté de 54 cents, soit 0,6%, à 86,75 dollars le baril à 1218 GMT.

Le contrat West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de mai, qui expire lundi, a perdu 12 cents à 83,02 dollars le baril. Le contrat de juin, plus actif, a perdu 47 cents, soit 0,6%, à 81,75 dollars le baril.

"Les inquiétudes économiques sont redevenues un facteur baissier du marché du brut, les prix étant sous pression en raison d'une accumulation importante des stocks américains et d'une Fed optimiste qui a conduit à un dollar fort, a déclaré Tina Teng, analyste indépendante du marché.

Vendredi, Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, est devenu le dernier banquier central à signaler un calendrier plus long pour les réductions de taux d'intérêt, car les progrès en matière d'inflation ont "stagné".

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté de 2,7 millions de barils, selon les données de l'Energy Information Administration de la semaine dernière. Cette augmentation est presque le double des attentes des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,4 million de barils.

La semaine dernière, les deux indices de référence du pétrole ont enregistré leur plus forte perte hebdomadaire depuis février, après que l'Iran a minimisé les informations relatives à une attaque aérienne israélienne présumée en représailles sur son territoire et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de réagir. Les prix ont reculé à la suite de cette nouvelle, après avoir initialement grimpé de plus de 3 dollars le baril.

Samedi, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un programme d'aide à l'Ukraine et à Israël contenant des mesures qui permettraient au gouvernement fédéral d'étendre les sanctions contre l'Iran et sa production de pétrole. Les marchés ont toutefois ignoré la nouvelle, car l'impact des mesures, si elles sont adoptées, dépendra de la manière dont elles seront interprétées et mises en œuvre.

L'examen du projet de loi par le Sénat devrait commencer mardi.

L'Iran est le troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), selon les données de Reuters. Malgré un large éventail de sanctions américaines, ses livraisons de pétrole ont augmenté en raison de la demande de la Chine et des réseaux extérieurs au système financier américain.

Les analystes d'ANZ ont déclaré dans une note que la volatilité au Moyen-Orient maintiendrait les marchés pétroliers "nerveux".

Samedi, une explosion dans une base militaire irakienne a tué un membre d'une force de sécurité comprenant des groupes soutenus par l'Iran. Le commandant de la force a déclaré qu'il s'agissait d'un attentat, tandis que l'armée a indiqué qu'elle enquêtait.

Par ailleurs, dimanche, le Hezbollah, groupe libanais soutenu par l'Iran, a déclaré avoir abattu un drone israélien qui effectuait une mission de combat dans le sud du Liban.

Les forces israéliennes et le groupe armé libanais Hezbollah échangent des tirs depuis plus de six mois, parallèlement à la guerre de Gaza, ce qui alimente les craintes d'une nouvelle escalade. (Reportage de Colleen Howe ; Rédaction de Sonali Paul)