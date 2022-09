Les prix du pétrole reculent en raison des craintes de destruction de la demande, les indices de référence perdent 4% sur la semaine

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont glissé de 12 cents, ou 0,1%, à 89,03 $ le baril à 0051 GMT, après avoir augmenté de 1,3% jeudi.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 19 cents, soit 0,2%, à 83,35 $ le baril, après avoir grimpé de 2% lors de la session précédente.

Les deux indices de référence ont baissé d'environ 4 % sur la semaine, le marché ayant atteint à un moment donné son plus bas niveau depuis janvier.

La baisse est survenue malgré une petite réduction de la production par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, appelés ensemble OPEP+, la menace de la Russie de réduire les flux de pétrole vers tout pays qui soutient un plafonnement du prix de son brut, et des perspectives plus faibles pour la croissance de la production de pétrole aux États-Unis.

L'Administration américaine d'information sur l'énergie a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que la production américaine de brut augmente de 540 000 barils par jour pour atteindre 11,79 millions de bpj en 2022, alors qu'elle prévoyait auparavant une augmentation de 610 000 bpj.

Les analystes ont déclaré qu'à la lumière des perspectives d'approvisionnement, la vente, qui a envoyé la moyenne mobile de 50 jours sous la moyenne mobile de 200 jours en milieu de semaine dans ce que l'on appelle une "croix de la mort", pourrait avoir été exagérée, car la demande en Chine, le plus grand importateur de pétrole au monde, pourrait se rétablir rapidement.

"La demande chinoise est plus difficile à prévoir, mais une réouverture post-COVID a précédemment vu un retour en force plutôt qu'une augmentation progressive de la demande. Dans ce contexte, les fondamentaux semblent aller à l'encontre des derniers signaux techniques", ont déclaré les analystes de la National Australia Bank dans une obligation.

Pour l'instant, les restrictions se resserrent en Chine. La ville de Chengdu a prolongé jeudi un confinement pour la plupart de ses plus de 21 millions d'habitants, tandis que des millions d'autres dans d'autres parties de la Chine ont été invités à ne pas voyager pendant les prochaines vacances.