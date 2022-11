Les prix du pétrole restent stables alors que les inquiétudes liées au COVID de la Chine l'emportent sur les préoccupations en matière d'approvisionnement

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont chuté de 6 cents, soit 0,1%, à 93,80 $ le baril à 0148 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont baissé de 4 cents, soit 0,1%, à 86,88 $ le baril.

Les prix du pétrole se sont stabilisés à la hausse mardi après que l'approvisionnement en pétrole de certaines parties de l'Europe centrale et orientale via une section de l'oléoduc Druzhba ait été temporairement suspendu, selon les opérateurs d'oléoducs en Hongrie et en Slovaquie.

Cette interruption est survenue en même temps qu'une explosion dans un village de l'est de la Pologne, près de la frontière ukrainienne, qui a tué deux personnes, suscitant des inquiétudes quant à la possibilité que le conflit en Ukraine déborde au-delà de ses frontières.

"Les nouvelles non confirmées concernant l'attaque de missiles de la Russie sur la Pologne ont augmenté les risques de nouvelles sanctions sur la Russie par les États-Unis, l'UE et les alliés, ce qui pourrait aggraver les problèmes d'approvisionnement en pétrole, mettant une pression à la hausse sur les prix du pétrole", a déclaré Tina Teng, analyste de CMC Markets.

Les sanctions contre le pétrole russe pourraient entraîner une perte d'approvisionnement de 1,4 million de barils par jour l'année prochaine, selon l'Agence internationale de l'énergie.

En Chine, l'augmentation des cas de COVID-19 pèse sur le sentiment malgré l'espoir d'un assouplissement des restrictions sur le virus cette semaine.

Cela a freiné les perspectives de croissance de la demande de pétrole, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoyant un ralentissement de la croissance de la demande à 1,6 million de bpj en 2023, contre 2,1 millions de bpj cette année. Plus tôt, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réduit ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2022 pour la cinquième fois depuis avril, citant des défis économiques croissants.

Des données industrielles montrant une baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains ont apporté un certain soutien aux prix du pétrole.

Les stocks de pétrole brut américains ont diminué d'environ 5,8 millions de barils au cours de la semaine terminée le 11 novembre, selon des sources du marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute.

En comparaison, sept analystes interrogés par Reuters ont estimé en moyenne que les stocks de brut ont baissé d'environ 400 000 barils.

Les données officielles sur les stocks américains de l'Energy Information Administration sont attendues à 10h30 EST (1530 GMT).

Aux États-Unis, les prix à la production ont augmenté moins que prévu en octobre, ce qui suggère que l'inflation commence à diminuer, ce qui pourrait permettre à la Réserve fédérale de ralentir son rythme agressif de hausse des taux d'intérêt.