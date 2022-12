Les prix du pétrole restent stables après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 2022

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en hausse de 62 cents ou 0,8% à 77,79 dollars le baril à 0130 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut U.S. West Texas Intermediate (WTI) ont gagné 69 cents ou 1% à 72,70 dollars le baril.

Le Brent s'est établi mercredi en dessous du plus bas de clôture de l'année touché le premier jour de 2022, tandis que le brut américain West Texas Intermediate est tombé à un nouveau plus bas annuel.

La production américaine de brut a augmenté à 12,2 millions de barils par jour la semaine dernière, son plus haut niveau depuis août, a déclaré mercredi l'Energy Information Administration.

Alors que les stocks de brut américains ont baissé la semaine dernière, les stocks d'essence et de distillats ont bondi, ajoutant aux inquiétudes concernant la baisse de la demande. Les stocks d'essence ont augmenté de 5,3 millions de barils au cours de la semaine pour atteindre 219,1 millions de barils, et les stocks de distillats, y compris le diesel et le mazout de chauffage, ont gonflé de 6,2 millions de barils, selon l'EIA.

Les données montrant que l'économie japonaise s'est contractée moins que prévu au troisième trimestre ont contribué à la hausse des prix du pétrole. L'assouplissement des restrictions COVID-19 en Chine, l'un des plus gros consommateurs de pétrole brut au monde, a également contribué à stabiliser les prix du pétrole.

Pendant ce temps, les responsables occidentaux sont en pourparlers avec leurs homologues turcs pour résoudre les files d'attente des pétroliers au large de la Turquie, a déclaré un responsable du Trésor britannique, après que le G7 et l'Union européenne aient mis en place de nouvelles restrictions le 5 décembre visant les exportations de pétrole russe.

Au moins 20 pétroliers continuent de subir des retards pour passer des ports russes de la mer Noire à la Méditerranée, les opérateurs faisant la course pour se conformer aux règles turques.