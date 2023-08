Les prix du pétrole ont peu évolué mardi après que la Chine a signalé une forte baisse mensuelle des importations en juillet, ce qui a renforcé les craintes concernant la demande, bien que cela ait été compensé par les craintes concernant l'offre liées aux réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie.

Les importations de pétrole en Chine, premier importateur et deuxième consommateur mondial, se sont élevées en juillet à 43,69 millions de tonnes métriques, soit 10,29 millions de barils par jour (bpj), selon les données de l'Administration générale des douanes (AGD). Ce chiffre est en baisse de 18,8 % par rapport aux importations de juin, mais en hausse de 17 % par rapport au niveau le plus bas atteint il y a un an.

La baisse des importations de pétrole de la Chine s'est produite dans un contexte de données économiques décevantes pour le mois de juillet, l'économie dépendante des exportations ayant signalé que les expéditions vers l'étranger avaient chuté de 14,5 %, la plus forte baisse depuis février 2020 et plus élevée que les attentes des analystes.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient à 85,38 dollars le baril, en hausse de 4 cents, soit 0,05%, à 0411 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain était à 82,02 dollars le baril, en hausse de 8 cents, soit 0,1%.

Les deux contrats ont baissé d'environ 1% lors de la session précédente, les investisseurs se préparant à une demande plus faible de la part de la Chine et des Etats-Unis, les deux plus grands consommateurs de pétrole et les économies les plus importantes du monde.

"La hausse du pétrole brut s'est essoufflée, confrontée à une résistance technique clé... Mais la réduction de la production de l'Arabie saoudite et de la Russie pourrait rester un facteur haussier pour les marchés pétroliers", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets, dans une note.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, a déclaré plus tôt qu'elle prolongerait sa réduction volontaire de la production de pétrole de 1 million de bpj d'un mois supplémentaire pour inclure le mois de septembre, ajoutant qu'elle pourrait prolonger la réduction au-delà de cette date ou procéder à une réduction plus importante de la production après le mois de septembre.

La Russie a également déclaré qu'elle réduirait ses exportations de pétrole de 300 000 bpj en septembre.

"La décision de l'Arabie saoudite de prolonger les réductions de production jusqu'en septembre, malgré la hausse des prix à terme du Brent au-dessus de 80 dollars le baril, suggère que le royaume pourrait viser un prix plus élevé que 80 dollars", a déclaré Vivek Dhar, stratège en matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank of Australia.

Les marchés attendent également les données sur les stocks de pétrole et de produits pétroliers aux États-Unis. Selon un sondage Reuters réalisé lundi soir, les prévisions font état d'une baisse de 200 000 barils des stocks de brut et d'une hausse de 200 000 barils des stocks d'essence. (Reportage d'Emily Chow et Trixie Yap ; Rédaction de Cynthia Osterman et Christian Schmollinger)