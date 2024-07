Les prix du pétrole sont restés stables dans les premiers échanges asiatiques mercredi, le Brent, référence mondiale, restant proche de son plus bas niveau d'un mois atteint lors de la session précédente, alors que les signes de ralentissement de la croissance de la demande en Chine se heurtent à la perspective d'une diminution des stocks de pétrole aux États-Unis.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 11 cents, soit 0,1%, à 83,62 dollars le baril à 0010 GMT. Les contrats à terme du pétrole brut américain West Texas Intermediate étaient également en baisse de 11 cents, soit 0,1%, à 80,65 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont chuté au cours des trois dernières sessions, les contrats à terme sur le pétrole Brent se négociant jusqu'à 83,30 dollars mardi, le niveau le plus bas depuis le 17 juin.

Les inquiétudes concernant la demande en Chine continuent de peser sur le sentiment, a écrit Daniel Hynes, analyste à la banque ANZ. L'économie du premier importateur de pétrole a progressé de 4,7% au deuxième trimestre, ont montré les données officielles en début de semaine, la croissance la plus lente depuis le premier trimestre 2023.

Le renforcement du dollar américain a également pesé sur les prix du pétrole, a écrit M. Hynes. L'indice du dollar a légèrement augmenté pour la troisième séance consécutive mercredi, rendant le pétrole plus cher pour les investisseurs détenant d'autres devises.

Les inquiétudes concernant la demande et la force du dollar ont compensé les signes de resserrement de l'offre aux États-Unis, le plus grand producteur et consommateur de pétrole au monde.

Les stocks de pétrole brut américains ont diminué de 4,4 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 juillet, ont indiqué mercredi des sources de marché citant des données de l'American Petroleum Institute.

Les analystes interrogés par Reuters estimaient que les stocks de brut avaient baissé de 33 000 barils. L'Administration américaine d'information sur l'énergie publiera son rapport officiel sur les stocks à 14h30 GMT.

Pendant ce temps, l'augmentation du risque géopolitique aide à limiter la baisse du prix du pétrole, ont déclaré les analystes de Growmark Energy.

Un pétrolier battant pavillon libérien évalue les dommages et enquête sur une éventuelle marée noire après avoir été attaqué par les Houthis du Yémen en mer Rouge, a déclaré mardi le Centre d'information maritime conjoint (JMIC) de la mer Rouge et du golfe d'Aden. (Reportage de Shariq Khan à New York ; Rédaction de Christopher Cushing)