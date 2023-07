Les prix du pétrole ont peu évolué dans les premiers échanges asiatiques jeudi, la perspective d'un resserrement de l'offre avec des réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie et une baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains étant compensée par les inquiétudes concernant une reprise lente de la demande en Chine.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 2 cents à 76,63 dollars le baril à 0038 GMT après avoir augmenté de 0,5 % la veille.

Le brut américain West Texas Intermediate était à 71,90 dollars le baril, en hausse de 11 cents, soit 0,2 %, après avoir clôturé en hausse de 2,9 % dans les échanges d'après vacances mercredi pour rattraper les gains du Brent plus tôt dans la semaine.

"L'annonce de la réduction de l'offre saoudienne et les attentes d'une éventuelle réduction supplémentaire soutiennent les prix du pétrole", a déclaré Tatsufumi Okoshi, économiste principal chez Nomura Securities, ajoutant qu'une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis a également soutenu le sentiment.

"Toutefois, la hausse semble limitée en raison de l'incertitude quant au rythme de la croissance économique de la Chine et de la reprise de la demande de carburant", a-t-il déclaré, prévoyant que le WTI resterait dans une fourchette de 65 à 75 dollars le baril à l'avenir.

Les stocks de brut américains ont diminué d'environ 4,4 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 30 juin, tandis que les stocks d'essence et de distillats ont augmenté, selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute. Selon un sondage Reuters, les analystes s'attendaient à une baisse des stocks de brut d'environ 1 million de barils.

Les données gouvernementales sur les stocks américains sont attendues à 11h00 EDT (1500 GMT) jeudi.

Mercredi, le ministre saoudien de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a déclaré que la coopération pétrolière russo-saoudienne restait forte dans le cadre de l'alliance OPEP+, qui fera "tout ce qui est nécessaire" pour soutenir le marché.

Les prix du pétrole se sont négociés autour de leur plus haut niveau en deux semaines, mais ils sont en baisse de 10 % depuis le début de l'année, principalement en raison des préoccupations de la demande concernant la lenteur de la reprise économique en Chine après la levée des restrictions liées à la pandémie, en plus des vents contraires macroéconomiques mondiaux et des hausses des taux d'intérêt par les banques centrales.

L'activité des services en Chine a progressé au rythme le plus lent en cinq mois en juin, selon une enquête du secteur privé, alors que l'affaiblissement de la demande pèse sur l'élan de la reprise après la pandémie. (Reportage de Yuka Obayashi ; Rédaction de Sonali Paul)