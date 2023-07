Les prix du pétrole sont restés pratiquement inchangés vendredi, mais sont en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires, les craintes d'une hausse des taux d'intérêt américains susceptibles de freiner la demande d'énergie étant contrebalancées par des signes de resserrement de l'offre après une baisse plus importante que prévu des stocks de pétrole américains.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent étaient en baisse de 1 cent à 76,51 dollars le baril à 0006 GMT, tandis que le pétrole West Texas Intermediate a gagné 2 cents à 71,82 dollars le baril.

Les deux indices de référence devraient gagner environ 2 % pour la deuxième semaine consécutive.

Les stocks de brut américains ont diminué plus que prévu en raison de la forte demande de raffinage, tandis que les stocks d'essence ont affiché une baisse importante après une augmentation de la conduite la semaine dernière, a déclaré l'Administration de l'information sur l'énergie jeudi.

Ces chiffres interviennent alors que l'Arabie saoudite et la Russie, principaux exportateurs de pétrole, ont annoncé une nouvelle série de réductions de la production pour le mois d'août. Le total des réductions s'élève désormais à plus de cinq millions de barils par jour (bpj), ce qui équivaut à 5 % de la production mondiale de pétrole.

Toutefois, les prix du pétrole ont été limités par le renforcement des prévisions selon lesquelles la banque centrale américaine relèvera probablement ses taux d'intérêt lors de sa réunion des 25 et 26 juillet, après les avoir maintenus à un niveau de 5 % à 5,25 % en juin.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté modérément la semaine dernière, tandis que les emplois privés ont augmenté en juin, selon des données publiées jeudi, ce qui augmente la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale ce mois-ci.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent les coûts d'emprunt pour les entreprises et les consommateurs, ce qui pourrait ralentir la croissance économique et réduire la demande de pétrole.

Néanmoins, l'OPEP maintiendra probablement une vision optimiste de la croissance de la demande de pétrole pour l'année prochaine lorsqu'elle publiera ses premières perspectives à la fin du mois, prévoyant un ralentissement par rapport à cette année, mais toujours une augmentation supérieure à la moyenne, ont déclaré des sources proches de l'OPEP. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)