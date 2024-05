Les prix du pétrole se sont stabilisés dans les échanges asiatiques lundi, les marchés attendant la réunion de l'OPEP+ du 2 juin, au cours de laquelle les producteurs devraient discuter du maintien des réductions volontaires de la production pour le reste de l'année.

Le contrat de juillet du Brent était en hausse de 18 cents à 82,30 dollars le baril à 0409 GMT. Le contrat d'août, plus actif, a augmenté de 25 cents à 82,09 dollars.

Les contrats à terme du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) ont augmenté de 24 cents à 77,96 dollars.

Le Brent a terminé la semaine dernière en baisse d'environ 2% et le WTI a perdu près de 3% après que les minutes de la Réserve fédérale aient montré que certains responsables seraient prêts à resserrer davantage les taux d'intérêt s'ils pensaient que cela était nécessaire pour contrôler l'inflation persistante.

Les jours fériés aux États-Unis et au Royaume-Uni lundi devraient maintenir les échanges à un niveau relativement bas.

La prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et de ses alliés, connue sous le nom d'OPEP+, a été repoussée d'un jour et se tiendra en ligne, a déclaré l'OPEP vendredi.

Les producteurs discuteront de l'opportunité de prolonger les réductions volontaires de la production de 2,2 millions de barils par jour jusqu'au second semestre de l'année, trois sources des pays de l'OPEP+ ayant déclaré qu'une prolongation était probable.

Les contrats à terme sur le pétrole devraient maintenir leurs gains d'aujourd'hui en raison des attentes d'extension des réductions, a déclaré Sugandha Sachdeva, fondateur de la société de recherche SS WealthStreet, basée à Delhi.

"Cependant, la trajectoire de l'action des prix sera fortement influencée par les données de l'indice des prix à la production (PPI) prévu pour la semaine, qui à son tour façonnera l'approche de la Réserve fédérale sur les ajustements potentiels des taux," a déclaré Sachdeva.

Combinées aux 3,66 millions de bpj supplémentaires de réduction de la production valables jusqu'à la fin de l'année, les réductions de la production équivalent à près de 6 % de la demande mondiale de pétrole.

L'OPEP a déclaré qu'elle s'attendait à une nouvelle année de croissance relativement forte de la demande de pétrole de 2,25 millions de bpj, tandis que l'Agence internationale de l'énergie s'attend à une croissance beaucoup plus lente de 1,2 million de bpj.

Les analystes d'ANZ ont déclaré dans une note qu'ils surveilleraient l'utilisation de l'essence alors que l'hémisphère nord entre dans l'été, une saison traditionnellement élevée en raison des vacances en voiture.

"Alors que les voyages de vacances aux États-Unis devraient atteindre un sommet post-COVID, l'amélioration de l'efficacité énergétique et les véhicules électriques pourraient faire en sorte que la demande de pétrole reste faible", ont déclaré les analystes. Mais ils ont ajouté que cela pourrait être compensé par l'augmentation des voyages en avion.

Les marchés surveilleront également l'indice des dépenses de consommation des ménages américains (PCE) cette semaine, à la recherche de nouveaux signaux sur la politique des taux d'intérêt. L'indice, qui doit être publié le 31 mai, est considéré comme la mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine.

Par ailleurs, Goldman Sachs a revu à la hausse ses prévisions concernant la demande de pétrole pour 2030, passant de 106 millions de barils par jour (bpj) à 108,5 millions de bpj. Elle a également indiqué qu'elle s'attendait à ce que le pic de la demande de pétrole se produise d'ici 2034, à 110 000 millions de bpj, suivi d'un long plateau jusqu'en 2040. (Reportage de Colleen Howe à Pékin et de Mohi Narayan à New Delhi ; rédaction de Sonali Paul et Edwina Gibbs)