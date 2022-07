Les prix du pétrole se maintiennent après de fortes baisses dues à la faible demande américaine

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 17 cents, soit 0,2%, à 104,03 $ le baril à 0041 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) sont restés stables à 96,35 $ le baril.

Le WTI a été malmené au cours des deux dernières sessions après que des données ont montré que la demande américaine d'essence avait chuté de près de 8 % par rapport à l'année précédente, au milieu de la saison estivale de pointe de la conduite, frappée par des prix record à la pompe.

"À 8,52 millions de barils par jour, la demande est à son plus bas niveau saisonnier depuis 2008, alors que les prix élevés de l'essence pèsent sur les consommateurs", ont déclaré les analystes d'ANZ Research dans une obligation.

La chute du WTI a mis le contrat sur la voie d'une baisse de 1,3 % cette semaine, ce qui serait sa troisième perte hebdomadaire consécutive.

En revanche, des signes de forte demande en Asie ont soutenu l'indice de référence Brent, le plaçant sur la voie de son premier gain hebdomadaire en six semaines.

En Inde, la demande d'essence et de carburants distillés a atteint des niveaux record en juin, malgré des prix plus élevés. La consommation totale de produits raffinés a augmenté de 18 % par rapport à l'année dernière et les raffineries indiennes ont fonctionné à des niveaux proches des plus élevés jamais atteints, selon les analystes de RBC.

"Cela indique bien plus qu'une forte reprise après des années marquées par le COVID", a déclaré Michael Tran, analyste de RBC, dans une obligation.

Du côté de l'offre, le redémarrage de la production de plusieurs champs pétrolifères en Libye cette semaine a freiné les gains du Brent.

Entre-temps, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux plus que prévu jeudi, cherchant à contenir l'inflation. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a averti que les risques d'inflation s'étaient intensifiés, la guerre en Ukraine risquant de s'éterniser et les prix de l'énergie de rester élevés plus longtemps.

"L'horizon est-il obscurci ? Bien sûr qu'il l'est", a déclaré Mme Lagarde.

Toutefois, a-t-elle ajouté, le scénario de base de la banque centrale est qu'il n'y aura pas de récession cette année ou l'année prochaine.