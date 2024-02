Les prix du pétrole ont peu varié dans les premiers échanges asiatiques mardi, oscillant près de leurs plus hauts niveaux en trois semaines en raison des tensions accrues au Moyen-Orient et de la reprise de la demande en Chine.

Les contrats à terme du Brent ont baissé de 8 cents à 83,48 dollars le baril à 0133 GMT. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril a perdu 10 cents à 78,36 dollars le baril. Le contrat WTI de mars a augmenté de 26 cents à 79,45 dollars le baril, les traders se préparant à l'expiration de ce contrat au cours de la journée.

Les marchés du brut étaient "marginalement plus bas" dans "des échanges calmes pendant les vacances du Presidents' Day aux Etats-Unis et alors que les inquiétudes sur la demande compensent les tensions géopolitiques au Moyen-Orient", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG, dans une note.

Les Houthis, alliés de l'Iran, ont poursuivi leurs attaques contre les voies maritimes en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandab, avec au moins quatre nouveaux navires touchés par des frappes de drones et de missiles depuis vendredi. L'un d'entre eux, le Rubymar, cargo battant pavillon bélizien, immatriculé au Royaume-Uni et géré par le Liban dans le golfe d'Aden, risque de couler, ont déclaré les Houthis, ce qui accroît les enjeux de leur campagne visant à perturber le trafic maritime mondial en solidarité avec les Palestiniens de Gaza.

"Les signes d'une demande plus forte en Chine ont également stimulé le sentiment", ont écrit les analystes d'ANZ dans une note.

Les revenus du tourisme en Chine ont augmenté de 47,3 % en glissement annuel et ont dépassé les niveaux d'avant la crise du COVID pendant les vacances du Nouvel An lunaire qui se sont terminées samedi.

La Chine a également réduit son taux de référence pour les prêts hypothécaires de manière plus importante que prévu mardi, dans le but de soutenir son marché immobilier et son économie en difficulté.

Toutefois, les facteurs de soutien des prix n'ont pas complètement compensé les inquiétudes concernant la demande. La semaine dernière, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a revu à la baisse les prévisions de croissance de la demande de pétrole pour 2024, car les énergies renouvelables devraient supplanter l'utilisation des combustibles fossiles. (Reportage de Colleen Howe, édition de Shri Navaratnam)