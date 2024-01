Les prix du pétrole se sont stabilisés dans les premiers échanges asiatiques mercredi, après des mouvements brusques en début de semaine, les marchés ayant pris en compte les inquiétudes concernant l'économie américaine et les perturbations potentielles de l'approvisionnement dues aux tensions persistantes en mer Rouge.

Le Brent a glissé de 1 cent, ou 0,01%, à 75,88 $ le baril à 0300 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 4 cents, ou 0,06%, à 70,42 $ le baril.

Les prix du pétrole avaient grimpé d'environ 2 dollars en début de semaine suite aux attaques des rebelles Houthi sur des navires en mer Rouge au cours du week-end et à l'arrivée signalée d'un navire de guerre iranien lundi. Un conflit plus large pourrait fermer des voies navigables cruciales pour le transport du pétrole et perturber les flux commerciaux.

Cependant, le marché a chuté lors de la session précédente, l'optimisme du marché quant à une réduction rapide et agressive des taux d'intérêt américains s'étant atténué avant la publication des minutes de la Réserve fédérale et des données sur l'emploi.

"Les marchés de l'énergie n'ont pas pu échapper à la pression générale exercée sur les actifs à risque, les marchés d'actions étant également plus faibles. La faiblesse du pétrole survient malgré l'augmentation des tensions au Moyen-Orient", ont déclaré les analystes d'ING dans une note à l'intention des clients.

Les attentes d'une offre abondante au cours du premier semestre 2024 ont maintenu les prix sous contrôle avant les plans de l'OPEP+ de tenir une réunion de son Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) au début du mois de février. La date exacte n'a pas été arrêtée, ont déclaré trois sources de l'alliance.

"Alors que la situation géopolitique est une préoccupation pour le marché du pétrole, un équilibre pétrolier assez confortable au cours du premier semestre 2024 contribue à atténuer certaines de ces inquiétudes", ont déclaré les analystes d'ING.

"Étant donné l'ampleur des réductions que nous observons déjà, il sera de plus en plus difficile pour le groupe de réduire davantage si nécessaire au cours de l'année 2024", ont-ils déclaré, soulignant le fait que les réductions récentes ont été motivées par des réductions volontaires, plutôt que par des réductions à l'échelle du groupe.

Avant les rapports hebdomadaires sur les stocks américains de brut et de produits, les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les stocks de brut diminuent la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats et d'essence augmentent probablement.

Les données du groupe industriel American Petroleum Institute sont attendues à 16h30 (2130 GMT) mercredi, et les données de l'Energy Information Administration, l'organe statistique du Département américain de l'énergie, sont attendues à 11h00 (1600 GMT) jeudi, retardées d'un jour en raison du congé du Nouvel An lundi. (Reportage de Laura Sanicola et Trixie Yap ; Rédaction de Sonali Paul)