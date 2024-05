Les prix du pétrole ont augmenté jeudi sur la perspective que les États-Unis commencent à acheter du brut pour leur réserve de pétrole, après que les prix aient chuté à leur plus bas niveau en sept semaines sur les espoirs d'un cessez-le-feu entre Israël et Gaza, les doutes sur les réductions des taux d'intérêt américains et le gonflement des stocks de pétrole.

Après trois jours de pertes, les contrats à terme sur le pétrole Brent pour juillet ont gagné 21 cents, soit 0,3%, à 83,65 dollars le baril à 0026 GMT. Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour juin a grimpé de 22 cents, soit 0,3%, à 79,22 dollars le baril.

Les deux indices de référence ont chuté de plus de 3 % mercredi pour atteindre leur plus bas niveau en sept semaines.

"Le marché du pétrole a été soutenu par la spéculation selon laquelle si le WTI tombe en dessous de 79 dollars, les Etats-Unis vont augmenter leurs réserves stratégiques", a déclaré Hiroyuki Kikukawa, président de NS Trading, une unité de Nissan Securities.

Les États-Unis ont pour objectif de reconstituer leur réserve stratégique de pétrole (SPR) après une vente historique du stock d'urgence en 2022 et souhaitent racheter du pétrole à 79 dollars le baril ou moins.

"Si un cessez-le-feu est conclu, même temporairement, dans le conflit de Gaza, l'intérêt du marché se déplacera probablement vers la demande de pétrole aux États-Unis, où la saison de conduite approche", a déclaré M. Kikukawa.

Au Moyen-Orient, les espoirs d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se sont accrus à la suite d'une nouvelle impulsion donnée par l'Égypte.

Néanmoins, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de poursuivre son assaut sur la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, malgré la position des États-Unis et l'avertissement de l'ONU selon lequel cela conduirait à une "tragédie".

L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a déclaré que les stocks de brut avaient augmenté de 7,3 millions de barils pour atteindre 460,9 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 26 avril, alors que les analystes s'attendaient, selon un sondage Reuters, à une baisse de 1,1 million de barils.

Les stocks de brut n'ont jamais été aussi élevés depuis le mois de juin, selon l'EIA.

Par ailleurs, la Réserve fédérale américaine a maintenu ses taux d'intérêt inchangés mercredi et a indiqué qu'elle s'orientait toujours vers une réduction éventuelle des coûts d'emprunt, tout en mettant en garde contre les récents résultats décevants en matière d'inflation.

La dernière déclaration de politique générale de la Fed indique que "l'inflation s'est relâchée". Tout retard dans les réductions de taux pourrait ralentir la croissance économique et la demande de pétrole (rapport de Yuka Obayashi ; rédaction de Sonali Paul).